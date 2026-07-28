法官陳嘉信退休在即　審理販毒案兩被告脫罪　周四處理最後判刑

近日再被指涉司法抄襲的高等法院法官陳嘉信，昨公布他已於上周按要求申請提早退休，並會於本周五(31日)生效。陳官目前仍在高等法院審理案件，他正審理的一宗販毒案，已審至尾聲，陳官今(28日)引導陪審團，他並提醒陪審團要履行誓言，該陪審團今早約11時半開始退庭商議。料這案很大機會是陳官最後處理的案件之一。



陪審團經約3個多小時退庭商議，裁定兩名被告販毒罪不成立。陳官在裁決後向陪審團指，審訊經歷約兩星期，他代表司法機構衷心感謝陪審團。



此外，同案被告苗祺宏(48歲)承認串謀販毒罪，案件將於星期四下午2時半、即陳官最後一個工作天，進行求情和判刑。司法機構亦表示，陳官尚餘未處理案件，將會調撥司法資源處理。



法官陳嘉信本因涉司法抄襲，已申請本周五提早退休，他今仍在高院就販毒案引導陪審團。（資料圖片）

案中兩名被告涉從外地販運毒品來港，在高等法院審訊。(黃浩謙攝)

兩被告涉海外販毒來港

兩名被告：洪大軒(25歲)和黃哲劭(30歲)，被項1項販毒罪，指他們於2019年8月8日，在香港國際機場一號客運大樓連同他人，非法販運危險藥物，即3,273克的液體可卡因及407克的固體可卡因。

海關被告所擕紅酒內發現可卡因

陳官今引導陪審團時，覆述次被告自辯時的供詞，提及次被告於涉案時乘搭飛機，由馬來西亞吉隆坡來港，海關在他攜帶的紅酒內發現可卡因。陳官提醒陪審團，除了發表自己意見，亦要聽取他人意見。此外，陪審團要履行誓言，作出真實的裁決。陪審團退庭前，陳官笑言要陪審團交出手機，指在退庭期間不可使用手機。

被告要求取回衣物及現金

代表控方的大律師傅昶生在裁決後申請處理證物，首被告洪大軒的代表大律師阮偉明指，洪想取回證物中的衣物，以及逾4000元台幣。控方不反對衣物歸還予首被告，但反對把涉款歸還。控方指根據證供，犯罪集團把1.8萬元台幣給予首被告，首被告使用後餘下涉款。

官指要取回款項或要由另一法官處理

陳官著阮偉明向首被告索取指示，並指若需處理，可能需交由另一法官負責。阮索取指示後，表示不申請取回涉款。陳官遂頒令，相關衣物歸還予首被告。

司法機構會調撥資源處理陳官餘下案件

據悉，陳官現時仍有尚待處理的案件。司法機構回覆指，為盡量減低法官陳嘉信提早退休對法庭運作的影響，司法機構會作出相應安排，以及調撥司法資源處理原本由陳官審理的案件。

陳官近日再揭涉司法抄襲

陳官於2023年被揭司法抄襲，他亦因而遭終審法院首席法官張舉能，及高等法院首席法官潘兆初嚴肅訓誡。惟近日上訴庭再揭陳官在2024年，仍有出現司法抄襲情況，其抄襲情況更達95%，令案件需作重審。

陳官退休將於31日生效

首席法官張舉能昨發聲明，指已正式要求陳嘉信提早退休，陳嘉信亦依照要求，上周五提出退休申請。張官基於公眾利益批准該項申請，由7月31日起生效。