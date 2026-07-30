資深大律師胡漢清別墅涉僭建被釘契　稱想加按　提覆核求「解釘」

74歲資深大律師胡漢清，其位於薄扶林別墅被指有僭建物，屋宇署去年發出清拆令，別墅因此被「釘契」。胡早前已就這決定提司法覆核(HCAL 976/2026)。惟胡又指，他去年亦感染金黃葡萄球菌，不良於行，現難於工作之餘，亦需支付醫療費用，影響現金周轉，原打算以別墅申請二按或加按，故要求署方「解釘」，但署方未有在胡定下的限期前回覆。胡昨（29日）再入稟高等法院(HCAL1357/2026)，要求就「解釘」事宜作司法覆核。



申請人為胡漢清，答辯人為屋宇署。

資深大律師胡漢清稱他受病情影響，現返回法律界的機會非常低。（視覺中國）

資深大律師胡漢青去年就不小心駕駛案上庭時，需以輪椅輔助。(陳蓉攝)

胡在2018年曾要求暫緩清拆令

申請書指，胡約30年前購入位於薄扶林鋼綫灣沙宣道42號的別墅海日樓某號連兩個車位，並於2015年入住。2018年4月，屋宇署和胡委任的授權人士，聯合檢查單位。署方同年5月指胡的單位有僭建物。署方其後去信胡稱會考慮發出清拆令，並要求胡遞交還原方案計劃書。胡要求署方暫緩清拆令，直至胡的方案被妥善看待，但被署方駁回。

署方2025年突發清拆令並即釘契

胡指署方沒作跟進，卻在6年半後，即2025年1月發出清拆令。根據清拆令，胡需要2個月還原單位，拆除涉及屋頂上的構築物等。而單位在土地註冊處的登記，亦有顯示該清拆令，即「釘契」。其後，胡向建築物上訴審裁小組提出上訴。

胡稱被細菌感染下半身一度癱瘓

此外，胡在2025年3月底突因胸口劇痛入院，4月初情況惡化導致下半身一度癱瘓，檢查顯示胡感染金黃葡萄球菌，導致脊髓嚴重感染，目前仍需要坐輪椅出入。胡出院後，其脊髓的細菌感染未完全清除，需定期要做磁力共振掃描（MRI）。

胡稱病情令他返回法律界的機會非常低

胡指，他的病況嚴重影響其現金周轉。他於去年約有7個星期住院，出院後需進行物理和復康治療。因此，他於同年3月起，不能繼續其工作。考慮其年紀和身體狀況，胡可以重返法律界的機會非常低。此外，胡須承擔家中開支，亦要向前妻支付贍養費，而醫療費用加重其經濟負擔。

因被釘契朋友建議不要做按揭

為減輕經濟負擔，胡有意以物業申請二按，或從現有按揭增加貸款額。惟胡的財務顧問和一名在銀行任高層的朋友，指因單位被「釘契」，建議胡不要這樣做。

曾要求撤銷清拆令但署方未回應

胡的律師於2026年6和7月，兩度去信律政司和屋宇署，要求撤銷登記中的清拆令(即解釘)，並著屋宇署在7月17日前回覆。律政司則於當天代表屋宇署回覆，指屋宇署未能在限期前作決定。

胡指釘契影響其樓價

胡指，要求屋宇署撤銷其單位土地登記的「釘契」時，提及他病況影響現金周轉、有意申請二按等。惟署方未有考慮該些相關因素，行使酌情權「解契」。

此外，銀行考慮是否批出貸款，或潛在買家考慮是否購入該單位時，「釘契」都是其中一個衡量的因素，從而影響樓價。胡指，《基本法》保障私人財產權，但「釘契」則會影響胡使用或處置其單位，故要求法庭頒令屋宇署撤銷「釘契」命令。