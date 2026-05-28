胡漢清不滿被要求清拆住所僭建物　質疑有損其私隱權　提司法覆核

74歲資深大律師胡漢清的薄扶林別墅被屋宇署指有僭建物，署方去年發出清拆令，胡稱他不久後感染金黃葡萄球菌，導致不良於行，故在胡宅加裝無障礙設施，方便輪椅出入。胡向建築物上訴審裁小組提上訴，質疑清拆令有損其私隱權。審裁小組應平衡胡的權利和公眾利益，並顧及胡患重病等，檢視清拆令有否違憲。小組認無權裁斷憲法爭議。胡昨（27日）入稟高等法院提司法覆核，要求推翻小組決定及裁定它有權裁斷憲法事宜。



申請人為胡漢清，答辯人為建築物上訴審裁小組，利害關係方為屋宇署。

資深大律師胡漢青稱他曾受細菌感，現不良行，需輪椅代步。(資料圖片)

署方2018年指胡的物業有僭建物

入稟狀指，胡約30年前購入位於薄扶林鋼綫灣沙宣道42號的別墅海日樓9號連兩個車位，轉名契在1996年3月生效。胡一家在2015年入伙。在2018年4月，胡委任屋宇署作為授權人員進行考察。署方在5月通知胡的律師，其別墅有僭建物，署方會採取跟進行動。

胡疑僭建物在購置時已存在

胡懷疑僭建物早在他購置物業前已存在，然而屋宇署幾十年來未有執法，可見涉事僭建物亦從未對公眾安全構成任何危險或風險，並無即時清拆的需要。

曾去信要求暫緩清拆令

署方在2018年6月去信胡，指會考慮就胡宅涉建僭建物發出清拆令，並要求胡遞交還原方案計劃書。胡同月去信請署方暫緩清拆令，直至胡的方案被妥善看待，惜被署方駁回。

6年半後突要求清拆

胡指署方沒作跟進，卻在6年半後，即2025年1月發出清拆令。根據清拆令，胡需要2個月還原單位，拆除涉及屋頂上的構築物等。胡隨即向屋宇署提出上訴。

胡因細菌感染要輪椅助行

入稟狀提到在清拆令發出後，胡在2025年3月底突因胸口劇痛入院，4月初情況惡化導致下半身一度癱瘓，檢查顯示胡感染金黃葡萄球菌，導致脊髓嚴重感染，有機會永久傷殘，胡目前仍需要坐輪椅出入。

若執行清拆令需要暫離住所半年

胡出院後，其脊髓的細菌感染未完全清除，他每隔2個月需要做磁力共振掃描（MRI）。若感染復發，胡或需要連續接受靜脈注射抗生素，此類治療一般可以在病人家中進行，胡宅已因應醫療需要作大改裝，例如在客廳、睡房和浴室安裝扶手，方便輪椅出入。此外，胡每天均需進行密集式物理治療，其住所的地下層的空間因而極其重要，胡留在熟悉的環境有助他康復，沒地方可比得上他居住逾20年的家更適合，一旦要執行清拆令，胡需要暫離住所約半年。

胡指清拆令有損其私隱權

胡稱他應受《基本法》第29條及《香港人權法案》第14條保障，其家居及私隱有不被侵犯的權利，清拆令有損胡的私隱權。審裁小組應平衡胡的權利和公眾利益，並顧及胡患重病等，檢視清拆令有否違憲。

要求暫緩清拆令至胡康復為止

胡認為，審裁小組有權延長或暫緩清拆令，直至胡康復為止，甚至推翻建築事務監督的決定。惟小組指無權處理，代表屋宇署的律政司則持相反意見。小組在2025年9月堅持無權處理憲法權利，維持原有清拆令，並著胡提出司法覆核。

胡現要求法庭撤銷審裁小組的決定，宣告審裁小組有權裁斷憲法事宜，並指示小組重新考慮決定。

案件編號：HCA 976/2026