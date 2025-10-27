資深大律師胡漢清涉不小心駕駛　官指態度遠遜謹慎駕駛者　罰2千

資深大律師胡漢清涉於去年8月在西半山景雅花園外不小心駕駛，以及沒有在要求下提供資料，被控兩項傳票控罪，案件今（27日）於東區裁判法院裁決，裁判官林子康裁決時指，胡在前方的車輛停定不足2秒，其車輛已起步横越雙白線，認為其表現遠遜於謹慎而合格的駕駛者，遂裁定其2項傳票控罪罪成，考慮到胡過往的駕駛紀錄良好等因素後，遂判罰款兩千元。



被告胡漢清（73歲）被控兩項傳票控罪，指他於2024年8月14日下午5時57分，於羅便⾂道103號景雅花園外⾯ ，在道路上不⼩⼼駕駛一輛私家⾞，且他作為登記⾞主，未在同月21⽇後的21天內，向警員提供簽署的書⾯陳述，

資深大律師胡漢青今坐輪椅離開法庭。(陳蓉攝)

認為胡的表現遠遜謹慎駕駛者

裁判官林子康裁決時就不小心駕駛罪裁決時指，胡在前方車輛停定不足2秒，其車輛已起步横越雙白線，對面亦有行人在旁，有關位置亦有告示牌不可以停車。法庭必須考慮案發地附近有民居及行人路，作為謹慎而合格的駕駛者，要顧及可能會有不守規則的過路者，應減速停下，惟胡未有減速，在響咹後保持均速行駛，對行人造成威脅，認為其表現遠遜於謹慎而合格的駕駛者，裁定胡的一項不小心駕駛罪成。

未收到警方回覆未構成辯解

此外，儘管胡曾向警方提出過延長遞交有關通知書的期限，而警方未有反對，令胡真誠地相信警方願意延期，並直到期限後，警方才回覆並拒絕其要求。但林官認為這未能構成辯護理由，重申21天回覆期為法定要求，警方已按照條例送達，胡亦同意已收通知書，若未能肯定司機的資料，他大可回應不知道，故裁定胡1項沒有在要求下提供資料罪罪成。

事件沒有產生實際碰撞

林官判刑時指出，胡於審訊後被定罪，有關事件沒有產生實際碰撞，亦沒有行人投訴，對面行車線亦沒有車輛。考慮到該處非行人過路處，胡的駕駛紀錄理想，本案亦無太多事實上的挑戰，屬於法律觀點的爭辯，節省法庭時間。本案的兩張傳票一般不會同時出現，因胡在期限後有遞交司機資料，才能控告他不小心駕駛，胡亦有確認司機身份，判他就兩項傳票罰款共2000元。

案件編號：ESS1945、1946/2025