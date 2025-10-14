資深大律師胡漢清涉不小心駕駛　證人指胡的車輛逆線超車

資深大律師胡漢清涉於去年8月在西半山景雅花園外不小心駕駛，以及沒有在要求下提供資料。胡否認「不⼩⼼駕駛」等兩項傳票控罪，案件今（14日）於東區裁判法院開審，胡親身出庭應訊。控方傳召提供行車紀錄片段的車主作供，當時她正駕駛車輛，因前方有的士停下，惟其後被告的車輛在其旁邊駛過，橫越了兩條行車線之間的雙白線及逆線超車。



被告胡漢清（73歲）被控兩項傳票控罪，指他於2024年8月14日下午5時57分，於羅便⾂道103號景雅花園外⾯ ，在道路上不⼩⼼ 駕駛一輛私家⾞，以及有⼈提出告發 ，指稱⾞ 輛司機在上述同時同地，曾犯有本條例所訂罪 ⾏，即［危險駕駛］，⽽他⾝為當時該⾞輛的登記⾞主 ，沒有在 2024年8⽉21⽇後21 天內 ，向通知書內指明的警務⼈員 ，供給⼀份 按通知書內指明格式及簽署的書⾯陳述 ，提供 該被指控罪⾏發⽣時之司機的姓名 、地址及駕 駛執照號碼及 （如有的話）你與該上述司機 的關係 。

被告胡漢清(坐輪椅)。(陳蓉攝)

提供行車紀錄片段的車主指 胡的車輛橫越雙白線和逆線超車

控方傳召提供行車紀錄片段的辛姓車主作供，她指當時自己正駕駛車輛，經過羅便⾂道103號景雅花園，往西營盤方向駛去。因前方有的士停下，故她至景雅花園附近停下約20至30秒，及後見被告的車輛在其旁邊駛過，橫越了兩條行車線之間的雙白線及逆線超車，而當時前方正有人橫過馬路，於是向後退以避開涉事車輛。

就她只提供案發當日的一部分片段，辛指出，因只想就該部分的內容作出投訴，故只向警方提供了有關的片段。

胡親自出庭應訊及盤問辛指，在案發路段有停車限制，在指定時間內不准停車，辛同意。胡續指，在相關法例下，某些情況准許橫越雙白線，辛回應指，除非是警察執勤，否則不得橫越雙白線。

胡問辛，她報警是否因為覺得有人犯案，辛稱，因為涉事車輛差點撞到人，但當時前後均有車輛來往，她認為非安全情況，故沒有即時報警。胡質疑，辛其實亦有橫越雙白線行駛，惟辛回應「至少我無爬頭，你cut雙白線喎！」辛另外確認，片中車輛的行駛速度與現實相符。

警員指 胡提出未能確認片段真確性

控方另傳召發出通知書的交通警員翟增衡作供，他指在2024年8月20日接手本案，翌日根據投訴車主提交的有關的片段，向涉事車輛發出文件，要求提供司機的資料。在2024年8月27日，他與胡一方相約觀看涉事片段，惟胡提出未能確認片段真確性，故最終未有查看片段。

交通警員翟增衡。(陳蓉攝)

翟另於同年8月30日，與報案辛姓車主會面，辛於當日提交載有案發片段的usb予警方，他其後把有關影片燒錄及作為證物儲存。

胡在盤問下向翟指出，他曾在會面時向他提出想確認有關片段是否符合私隱條例、要求警方就此向投訴人落口供，以及提出延期提交有關通知書。翟稱，因時隔已久故不記得。

案件編號：ESS1945-1946/2025