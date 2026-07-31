新皇崗口岸港方口岸區啟用　鄧炳強：確保準備就緒下爭取盡快開通

新皇崗口岸港方口岸區今日（31日）零時零分起正式交付特區政府管轄，並依照香港法律實施管轄。保安局局長鄧炳強今日率團前往新皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區實地視察，檢視「合作查驗」及「聯合一站式」車道等設施的安裝進度，並主持跨部門會議。鄧炳強指會在確保所有配套準備就緒的前提下，爭取盡快開通口岸。



保安局局長鄧炳強（右）7月31日率團前往新皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區實地視察。（鄧炳強Facebook）

保安局局長鄧炳強（左二）7月31日率團前往新皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區實地視察。（鄧炳強Facebook）

鄧炳強在社交專頁發文指，抵達皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區後視察不同樓層，包括公共運輸交匯處、出入境旅檢樓層、出入境車檢樓層及隨車人員驗放廳，實地檢視各項設施，包括合作查驗自助通道及人工櫃枱、「聯合一站式」車道等安裝進度。

鄧炳強亦與運輸及物流局、運輸署、路政署、建築署、機電工程署、政府產業署、警務處、消防處、入境事務處、香港海關及衞生署等相關部門代表召開跨部門會議，討論工程進度、測試情況及演練安排，確保口岸設施及運作周全穩妥。

鄧炳強7月31日與運輸及物流局、警務處、入境事務處、海關等相關部門代表，就新皇崗口岸召開跨部門會議。（鄧炳強Facebook）

港府亦表示，將繼續與深圳方面保持緊密合作，有序推進系統測試、運作及應急演練，確保口岸設施及安排完善。待雙方確認具備安全、暢順運作的條件後，粵港兩地政府將敲定正式開通日期，並適時向公眾公布。

鄧炳強稱知悉港深兩地市民對皇崗口岸開通引頸以待

鄧炳強其後表示，知道港深兩地市民對皇崗口岸開通引頸以待，稱會與團隊在確保所有設施同配套準備就緒的前提下，爭取盡快開通。