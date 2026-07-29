01消息｜新皇崗口岸初步擬8.21演練　通關喜訊最快等到九月

​新皇崗口岸通關未有期，不過工程已進入最後衝刺階段，為口岸實施一地兩檢的法例將於7月31日起生效。行政長官李家超未明言十一前通關是否可行，以「早日公開予市民使用」為目標。據《香港01》了解，口岸目前仍在安裝設施及測試，當局初步選擇在8月21日舉行演練，檢視營運及交通壓力，確實日期有待拍板。倘同月底趕及啟用有難度，預料最快9月才通關，視乎測試結果。



​新皇崗口岸。（中新社）

​新皇崗口岸。（中新社）

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」後，與立法會主席李慧琼會見傳媒。（蘇俊希攝）

李家超未明言十一前通關：早日公開予市民使用

立法會早前已通過為口岸實施一地兩檢的《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，刊憲7月31日起生效。通關日期未公布。

​新皇崗口岸。（中新社）

​新皇崗口岸。（中新社）

行政長官李家超昨天（28日）出席「行政長官與立法會議員對談交流會」後，被問到新皇崗口岸在十一國慶前有否機會通關，他未有正面回應日期，指現時目的是要確保所有設施有效營運，過關安排有序、安全、順暢，希望讓所有旅客有好的體驗。

早日公開予市民使用，我們會盡快做好這個工作，一有決定會通知大家 李家超

他說，港深兩地政府現在是全速推進各口岸的裝置、設施、測試運作及大量演練，一致希望盡早完成所有設施的裝置、運作測試及演練。

新皇崗口岸。（香港01攝）

01消息：新皇崗口岸八月演練 通關喜訊最快等到九月

據《香港01》了解，口岸目前仍在安裝設施及測試，當局初步選擇8月21日舉行演練，檢視營運及交通壓力，確實日子有待拍板。倘同月底趕及啟用有難度，設備仍未安裝妥當，故預料最快9月才通關，視乎測試結果而定。

​新皇崗口岸。（中新社）

​新皇崗口岸。（中新社）

兩地要測試合作查驗快捷通道，以及測試香港車輛由新皇崗口岸駛往深圳。保安局早前表明必須運作測試暢順才會通關，暫沒有確實通關時間。據了解，有關方面不希望因急於通關而令測試有疏漏，畢竟是深港之間唯一的24小時通關的旅檢口岸，亦是全球最大的陸路口岸。

​新皇崗口岸。（中新社）

​新皇崗口岸。（中新社）

新皇崗口岸24小時通關 通關時間由30分鐘縮短至5分鐘

北上消費成風，外界之所以期待新皇崗口岸落成，除了因為全天候通關，亦因會採用「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分就可以完成兩地出入境手續。使用新皇崗口岸的整體通關時間將由原本約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。

​新皇崗口岸。（中新社）

七月底聘請口岸員工面試 八月中政府食堂截標

種種跡象顯示通關快有好消息，第一太平戴維斯旗下「佳定物業管理」為港方口岸提供設施管理服務，聘請物管、保安、清潔工、設施主任等，7月22日至29日才安排即場面試。周邊設施都相繼準備就緒，政府產業署位於港方口岸區地下二層部份地方的政府食堂租用權8月13日截標。

邵家輝。（夏家朗攝）

邵家輝：希望越快通關越好 倘十一前啟用是喜訊

立法會保安事務委員會主席邵家輝接受《香港01》訪問時表示，如果十一國慶前能夠通關是喜訊，最重要設施安全、暢順，亦是首要考慮，憶當年啟德體育園投入運作前，都動用不少人手演練，目前運作暢順，而新皇崗口岸是大項目，為了便利旅客，要做好充足準備，確保沒不暢順的地方，包括軟件、硬件、理順流程，希望越快通關越好。