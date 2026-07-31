新皇崗口岸港方口岸區啟用　議員讚過境模式極致簡化　盼早展演練

新皇崗口岸於今日（31日）零時起正式由香港特區實施管轄，前保安局局長、立法會議員黎棟國及港區全國人大代表、立法會議員陳勇今日（31日）均指新安排是跨境通關的標誌性突破，兩人亦認為面對開通初期的運作適應及人手壓力，當局應盡早展開大型壓力測試，並透過靈活人手安排確保口岸運作順暢。



新皇崗口岸。（資料圖片／林遠航攝）

黎棟國在港台節目《千禧年代》中表示，傳統「一地兩檢」如深圳灣口岸或高鐵西九龍站，雙方檢查區域在物理上依然分開，而新皇崗口岸採用的「合作查驗、一次放行」模式，硬件上設計了具突破性的「一體化」雙重閘機，兩道閘機之間即為兩地實際邊界線。

前保安局長黎棟國：過境模式極致簡化

黎棟國說這是一個標誌性安排，亦是兩地過境做到極致的簡化，市民經新皇崗口岸離港時，在第一道閘機出示內地通關證件，如回鄉證等，經系統讀取資料後首閘開啟，旅客踏入兩地邊界線；隨後在第二道閘機進行指紋或面部生物特徵比對，核實身份後第二閘開啟，隨即進入深圳轄區。反之返港時則使用香港身份證。此舉將簡化原本重複的兩套手續，免卻旅客重複排隊，證件亦只需出示一次。

前保安局局長、立法會議員黎棟國。（資料圖片／蘇俊希攝）

陳勇稱推動大灣區經濟融合 便利程度如「升級版九龍塘站」

陳勇在同一節目亦指，新口岸未來將不再處理跨境貨運，專注於旅客及客車通關，大大集中了資源。此外，新口岸規劃了豐富的立體交通網絡，未來可無縫接駁地鐵、城軌甚至高鐵站，便利程度如同「九龍塘站升級版」，能顯著拉近兩地距離，推動大灣區經濟融合。

對於開通前的準備工作，兩人都認為實地演練至為重要。黎棟國指，雙方電腦系統需在同一步驟中即時讀取並分享資料，雖然兩地系統發展成熟，測試時間毋須過長，但仍需透過實地模擬測試指引標示是否清晰、高峰期承載力，以及各類突發狀況，如旅客拿錯證件、證件過期卡在兩閘之間、生物特徵比對不符等的即時人工介入機制。

港區全國人大代表、立法會議員陳勇。（資料圖片／鄭子峰攝）

陳勇強調，新皇崗口岸部位於深圳繁華市區，加上市民對「打卡」新設施具強烈新鮮感，初期停留時間可能較長。他建議當局參考啟德體育園等大型項目經驗，進行數千至數萬人的大型壓力測試，模擬機器故障或長者猶豫不前等情景，並在入場前做好人流預警與分流，設置年長者特別通道及播放教學影片，讓市民預先熟悉流程。

黎棟國又表示，新口岸以自動化「自助通關」為主，長遠對傳統櫃位人手需求大降，但開通初期因旅客及人員需時適應，阻滯機會較高，必須加派人手即時指引。他認為入境處及海關返聘退休人員協助過渡是「靈活的安排」，可在不永久擴充編制的情況下平穩度過適應期，長遠亦可探討引入「無感式通關」等科技減輕負擔。

新皇崗口岸。（資料圖片／香港01攝）

陳勇則稱，兩地市民對新口岸期望極高，社會各界均希望能在今年內正式通關，有聲音表示希望在「十一」前可正式通關，即使不能，他亦希望今年內能完成。