家庭醫學診所8.15起只接受有來電顯示號碼電話預約　保障病人私隱

醫管局今日（31日）公布，為加強保障病人個人資料及私隱，由8月15日起，家庭醫學診所電話預約系統，只會接受使用有來電顯示號碼的預約。局方預計有大約15,000名病人，日後需要轉用有來電顯示號碼的電話進行預約。



醫管局今日（31日）公布，為加強保障病人個人資料及私隱，由8月15日起，家庭醫學診所電話預約系統只會接受使用有來電顯示號碼的預約。

醫管局：防止不法份子冒認病人預約服務

現時病人致電診所的電話預約系統時，需要透過電話輸入身份證或出生登記證明書號碼，以及出生年份等個人資料，以核實病人身份。

醫管局表示，一向高度重視保障個人資料及私隱，因此由8月15日起，診所將會更新電話預約系統，不再接受沒有來電顯示號碼的預約，以便系統準確紀錄每一個預約電話的來源，在有需要時可以核實預約病人資料，亦可以防止不法份子利用沒有來電顯示號碼的電話冒認病人預約服務。

醫管局特別提醒，需要診症服務的偶發性疾病病人，日後需要使用有來電顯示號碼的電話進行預約。病人如果使用沒有來電顯示號碼的電話致電預約系統，系統會自動播放錄音提示，提醒病人轉用有來電顯示號碼的電話再次致電診所。

醫管局鼓勵病人使用HA Go預約

醫管局鼓勵病人使用醫管局流動應用程式HA Go內的預約家庭醫學診所功能，預約流程更方便快捷。至於有需要覆診的長期病患者，他們的預約流程不變。每次覆診後，診所會按病人臨床需要安排下次覆診時間，病人毋須另行致電預約。

如果病人使用的手提電話已設定隱藏來電顯示號碼，於致電診所電話預約系統前，可先在設定開啓「顯示我的來電號碼」功能；如果病人使用的固網電話已選用「完全停止示號」功能，於致電前，可先按1357，在該次通話中單次顯示電話號碼，或聯絡電訊服務供應商安排取消「完全停止示號」。

電話預約服務只適用於曾經在醫管局轄下醫院或診所登記或使用醫療服務的人士。從未於醫管局登記或使用醫管局服務的新症病人，需帶備身份證明文件正本，親身前往任何一間家庭醫學診所登記，以核實資料，日後方可使用電話預約服務。診所亦設有輔助處，為使用電話預約服務遇到困難的人士提供協助。