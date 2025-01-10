巴塞訪港觸礁？宏美董事黃浩霆曾牽線收購am730　施永青斥不可信

西甲球隊巴塞隆拿（FC Barcelona）所謂來港到啟德體育園作賽觸礁事件，自稱主辦方的「宏美廣告娛樂集團」，及高調回應傳媒的董事黃浩霆（Edwin）身份成謎。《香港01》發現，黃浩霆於2024年曾用市場推廣公司代表Edwin Wong的身份，牽涉收購免費報章《am730》的交易，高調回應傳媒查詢。當時有人不斷就收購向傳媒「放料」，惟交易最後因100萬元「誠意金」支票彈票而「撻Q」，中原集團創辦人施永青曾公開指買家無誠意、不可信。

記者問黃浩霆如何回應施永青當時的指責，電話一度「斷線」，其後他再致電否認自己不可信。記者亦追問他辦球賽的經驗，惟他指不再回應，直接切斷電話。



《am730》創辦人施永青，曾斥責牽線收購該報的黃浩霆Edwin不可信。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

自稱代表澳門大家族牽線收購《am730》

2024年1月，市場傳出免費報章《am730》賣盤，牽線人Edwin Wong自稱代表一個澳門大家族的成員，之後浮出水面用作收購的公司為「Layman Marketing」（洛鑫推廣有限公司）。記者查冊發現該公司只有一名姓董的董事兼股東，並無黃浩霆的紀錄。

當時Edwin Wong稱已經與施永青「握過手」，達成口頭協議，計劃於2024年6月前完成收購。Edwin自稱「80後」、曾於英國留學，在大學時認識施永青女兒，形容以「開心價」全面收購《am730》及《Finance730》，資金主要來自公司的盈利及其他投資者，又稱會以現金「full pay」，一次性付清收購金額。

施永青一直無詳細回應賣盤事宜，只稱處於初步、「戀愛階段」，又形容買家財力更勝自己。其後Edwin接受《am730》訪問時亦同意施永青的說法，形容交易如「拍緊拖，情投意合啦，結唔結到婚就未知」。

免費報章《am730》。（資料圖片 / 潘思穎攝）

百萬「誠意金」彈票 施永青公開斥無誠意、不可信

不過，消息傳出後僅兩個月，施永青就於電台節目公開表示，買家開出的100萬元「誠意金」支票「彈票」，認為對方「攞唔出實際誠意及能力」，亦不可信，決定不繼續進行交易。

Edwin向傳媒稱彈票事件是「一場誤會」，又稱會繼續收購《am730》的計劃，稱自己「非常有誠意」，但之後就再無公開回應相關賣盤的事件。當時又有人放風說Edwin「因傷需要休養」，將收購事宜交予助手負責，並由公司財務部同事開出支票，惟支票兩張日期上的年份均寫錯成2023年，導致「彈票」，事後已解僱「擺烏龍」的職員。

不過，施永青再主動聯絡《香港01》，反駁該名人士所謂的「商討過程」不盡不實，又指買家在「彈票」後無補發新支票。

Edwin其實之後繼續金融界出沒，直至宏美廣告娛樂聲稱主辦巴塞隆拿訪港賽事觸礁，才發現原來當日施永青斥責不可信的Edwin Wong，就是宏美董事黃浩霆。

「宏美廣告娛樂集團」（Winman Advertising and Entertainment Group）官方網站，列出有七年以上經驗，總部在香港，有十多個地點（locations），超過120名員工。（宏美官網）

黃浩霆拒認「不可信」 與施永青已「無偈傾」

記者1月10日（周五）致電黃浩霆，問他如何回應施永青在出售《am730》交易終止後對買方的指責，黃浩霆聽畢問題，沉默數秒後，電話便斷線。記者再度致電，電話短暫接通後，隨即轉駁至留言信箱。

黃浩霆在數分鐘後再致電記者，着記者自己看《香港01》當時的報道。記者再追問下，黃浩霆否認自己不可信，又指事後與施永青「無偈傾」：「如果別人有前設認為我不可信，公開地這樣說，就不會再合作，所以沒有繼續交易。」

2025年1月8日，在沙特阿拉伯進行的西班牙超級盃，巴塞隆拿四強以2:0擊敗畢爾包。（路透社）

曾接觸投行稱計劃上市 又稱要辦演唱會、球賽

有幾名見過黃浩霆的人向《香港01》記者表示，他自稱接觸過國際投資銀行，聲稱計劃收購上市公司，又曾表示要舉辦演唱會和球賽，但知情人士對他背景和能力有疑問，所以無成事。

啟德體育園主場館啟用在即。（資料圖片 / 羅國輝攝）

拒回應辦球賽經驗 直接收線

黃浩霆否認有打算辦演唱會，只是一直想辦球賽。宏美公司網站列出的業務，包括為體育或KOL經理人、活動管理，記者追問黃浩霆有何舉辦球賽的經驗，惟他指不再回應，直接切斷電話。

2024年12月21日，西甲巴塞隆拿對馬德里體育會。（FC Barcelona官網）