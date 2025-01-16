涉偽造啟德體育園電郵被捕　宏美CEO黃浩霆「真身」曝光

警方16日（周四）公布，以「行使虛假文書」及「虛報有人犯罪」拘捕一名男子，涉偽造啟德體育園電郵及虛報遭記者勒索1000萬元。據了解，被捕人為自稱邀請西甲球隊巴塞隆拿（FC Barcelona）來港到啟德體育園作賽的「宏美廣告娛樂集團」行政總裁黃浩霆（Edwin）。

《香港01》發現，黃浩霆過往曾捲入多宗欠薪官司，又曾為宣傳其持有的市場推廣公司，向傳媒落廣告，惟他提供的宣傳照為「P圖」，將自己的頭部「移植」到圖庫相片的外籍模特兒身上。



記者發現，黃浩霆曾提供此相片予傳媒為其公司撰稿，但相片曾經修改，只有「頭部」屬於黃浩霆。（網上圖片）

曾找傳媒寫鱔稿 宣傳相為「真頭假身」改圖

黃浩霆曾持有一間叫Lloyce的市場推廣公司，是唯一董事兼股東，2021年曾在至少兩間傳媒賣過廣告，更有他的相片。記者問過幾個見過黃浩霆的人，確認相片中的男人「頭部」的確屬於黃浩霆，但其餘部份均經過改圖。

黃浩霆提供了傳媒刊登的照片，原相其實是可供購買圖庫相片（Stock Photo），原本拍攝的是一名外籍人士。（圖庫網站Shutterstock截圖）

原相其實是可供購買圖庫相片（Stock Photo），拍攝的是一名外籍人士，部份圖庫可讓用戶免費用這張相。相片除模特兒頭部外，模特兒的姿態、背景都與黃浩霆提供予傳媒使用的相片一致。

換言之，有人將黃浩霆的頭「移植」到這張相片，再當宣傳照提供予傳媒。

曾涉多宗勞資糾紛 有人聲稱追薪期間被滋擾

黃浩霆亦曾是市場推廣公司SET Media和SET Agency的董事兼股東。2021年，SET Agency因拖欠多名員工薪酬、欠租、欠服務費而被告上法庭，亦曾被積金局控告無供款。當時有勞權組織關注事件，有人聲稱追薪期間被滋擾。

黃浩霆當時於Facebook專頁交代事件，早已出售SET Agency的股份，和公司當時的董事商討後稱會支付欠薪，又承認出任該公司董事時管理不善，需負上部份責任。

警拘一男子涉虛假文書、報假案 消息指為黃浩霆

警方16日公布，以涉「行使虛假文書」及「虛報有人犯罪」，拘捕一名男子，涉偽造啟德體育園通知因技術問題，未能傳送場地申請表格的致歉電郵，以及虛報被記者以電郵勒索1000萬元。該男子亦涉嫌向其他本地相關機構提議舉辦國際足球賽事期間，使用虛假文件，以圖博取信任同支持。

案件現由網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組跟進，涉事男子現時仍被扣查。消息指，被捕男子為黃浩霆。

「宏美廣告娛樂集團」（Winman Advertising and Entertainment Group）官方網站，列出有七年以上經驗，總部在香港，有十多個地點（locations），超過120名員工。（宏美官網）

牽線收購《am730》「撻Q」 施永青曾斥不可信

《香港01》早前亦揭發，黃浩霆於2024年曾用市場推廣公司代表Edwin Wong的身份，牽涉收購免費報章《am730》的交易，惟交易最後因100萬元「誠意金」支票彈票而「撻Q」。《am730》創辦人施永青曾公開指買家無誠意、不可信。

黃浩霆回應《香港01》時，電話一度「斷線」，其後他再致電否認自己不可信。記者亦追問他辦球賽的經驗，惟他指不再回應，直接切斷電話。