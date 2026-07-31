競委會「船舶共用協議集體豁免令」續期5年　沿用2017年訂立條款

競委會今日（31日）公布，「船舶共用協議集體豁免」命令續期5年，續期後將繼續沿用2017年所訂立的條款，有效期至2031年8月8日。競委會指，早前邀請各界人士作出申述，最終得出結論是船舶共用協議所涵蓋的相關活動，仍然符合經濟效率豁除的條件，認為續期是可取及有效的做法，並預告下次檢討將於4年後展開。



競委會公布，「船舶共用協議集體豁免」命令續期5年，有效期至2031年8月8日。（資料圖片）

競委會2017年8月首次發出「船舶共用協議集體豁免」命令。（資料圖片）

競委會2017年8月首次發出「船舶共用協議集體豁免」命令

船舶共用協議是航運公司間就一些營運安排訂立的協議，例如交換船舶箱位，或協調航班時間表等。競委會評估這類班輪協議所帶來的經濟效率後，在2017年8月首次發出命令，宣布在符合相關條件的情況下，一般根據船舶共用協議的活動，可獲豁除於《條例》第一行為守則的適用範圍之外。

其後競委會經首次檢討後，在2022年將命令續期4年，即今年8月8日即將屆滿。其後競委會2025年8月至11月進行初步公眾諮詢，展開了第二次檢討，審視2022年續期以來相關市場及行業的發展，並與業內主要持份者進行會議。

競委會指，早前邀請各界人士作出申述，最終得出結論是船舶共用協議所涵蓋的相關活動，仍然符合經濟效率豁除的條件。（資料圖片）

競委會預告下次檢討將於4年後展開。（資料圖片）

早前邀各界提交申述 得出結論是續期為可取及有效做法

競委會完成檢討後，今年6月發布將續期建議，並根據《條例》第20條邀請各界人士作出申述，最終得出結論是船舶共用協議所涵蓋的相關活動，仍然符合經濟效率豁除的條件。

競委會認為，延續該命令是可取及有效的做法。因此決定續期5年，直至2031年8月8日，將於4年後展開第三次檢討。競委會同時發布與是次續期相關文件，中英文版本已上載至競委會網站的集體豁免命令登記冊内。