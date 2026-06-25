競委會控三科企及兩男騙政府科技券資助6000萬　涉圍標及偽造文書

競委會今日（25日）公布，入稟競爭事務審裁處，向暮晨、福維亞及杰特三間科技服務供應商，以及兩名公司董事展開法律程序。案情指，他們涉嫌在2019至2024年間圍標及合謀定價，涉及380宗科技券計劃申請，最終操控報價單騙取政府資助約6,000萬元，其中杰特已同意承認法律責任，與競委會達成合作協議。另外競委會在調查期間發現有個別人士涉嫌偽造文書，可能干犯刑事罪行，已轉交警務處作刑事調查。



競委會公布，入稟競爭事務審裁處，向暮晨、福維亞及杰特三間科技服務供應商，以及兩名公司董事展開法律程序。（資料圖片）

競委會公布，入稟競爭事務審裁處正向三間業務實體及兩名人士展開法律程序，包括︰

1. 暮晨有限公司（暮晨）;

2. 福維亞工作室有限公司（福維亞）;

3. 杰特工作間有限公司（杰特）;

4. 暮晨的唯一董事兼唯一股東李施亮；

5. 福維亞的唯一董事兼唯一股東王志文。



騙政府科技券資助6000萬 涉380宗申請

案情指，2019年7月至2024年7月期間，科技服務供應商暮晨、敬畏霧有限公司、杰特及福維亞，在向有意申請政府資助的企業，提供資訊科技方案報價時，從事反競爭行為。案件涉及380宗科技券計劃申請，獲批的資助金額約6,000萬元。

暮晨或敬畏霧直接擬定，或是操控杰特與福維亞報價單中的最終價格，主要作用為提供掩護，以增加暮晨或敬畏霧獲選為服務供應商的機會。

為方便預備掩護式報價，杰特及福維亞分別將各自公司的憑證，例如報價單範本、電子簽名、公司印章副本及電郵帳戶登入權限，提供予暮晨及敬畏霧。

競委會指，有關行為構成屬嚴重反競爭行為的合謀定價、瓜分市場、圍標或分享影響競爭的敏感資料。（競委會文件截圖）

案情涉及合謀定價、瓜分市場、圍標或分享影響競爭的敏感資料

競委會表示，有合理因由相信，有關行為構成屬嚴重反競爭行為的合謀定價、瓜分市場、圍標或分享影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。競委會現正向審裁處申請命令，包括︰

．宣布三間業務實體違反第一行為守則，李施亮與王志文同時涉及入違反守則；

．向三間業務實體施加罰款；

．向李施亮及王志文作出取消董事資格令。



其中一間涉案的業務實體杰特，已同意承認法律責任，並已按照競委會的《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》，與競委會簽訂合作協議。

競委會入稟競爭事務審裁處正向三間業務實體及兩名人士展開法律程序，包括暮晨有限公司唯一董事兼唯一股東李施亮。（香港中小型企業總商會HKGCSMB影片截圖）

個別人士涉嫌偽造文書 已轉交警務處刑事調查

競委會又指，上述案件源於創新科技署較早前的轉介，懷疑一宗科技券申請涉及反競爭行為。競委會在審視申請後，進一步索取其他涉及不同服務供應商的科技券申請資料，並在仔細研究創科署及香港生產力促進局所提供的資料後，發現當中存在可疑特徵，認為有充分理據展開正式調查。

另外競委會在調查期間，發現有個別人士涉嫌偽造文書，可能干犯刑事罪行，現已將有關事宜轉交警務處作刑事調查。

競委會行政總裁畢仲明指，致力打擊企圖濫用公帑的反競爭行為，對此採取零容忍態度。（資料圖片）

競委會︰對企圖濫用公帑的行為採取零容忍態度

競委會行政總裁畢仲明表示，致力打擊企圖濫用公帑的反競爭行為，是競委會的執法重點之一，競委會將本案入稟審裁處帶出明確訊息，即此類行為性質嚴重，不但損害競爭，合謀者更藉此剝削香港市民的利益以謀取私利，對此採取零容忍態度。

畢仲明又指，有些企業可能存在誤解，以為只要不直接參與競投，純粹向競爭對手分享或借出公司憑證，並不會構成問題，部份人甚至視為一種互惠互利的精明商業行為，惟本案明確顯示該做法絕不可取，並可以被利用為一種圍標手法，構成《條例》下的嚴重反競爭行為。

畢仲明強調，不論任何行業的企業，在任何情況下，均不應與其他公司分享公司憑證，而所有標書和報價亦必須獨立擬備。