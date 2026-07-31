麥當勞Chiikawa開運御守｜即日起加推預售名額　最快9月中旬可領

【CHIIKAWA／麥當勞/麥當勞CHIIKAWA 御守】CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於周六（8月1日）舉行，香港麥當勞推出聯乘活動，本周二（28日）起購買指定套餐送CHIIKAWA開運御守，推出後大受粉絲歡迎，翌日（29日）下午便火速全線換罄，網上二手拍賣平台Carousell同日炒價最高叫150元。不過好消息來了！麥當勞今日（31日）公布，因徇眾要求，即日起限量加推預售名額，粉絲們可在9月中旬憑二維碼領取御守一個，款式隨機發放。一文看清領取二維碼方法。



麥當勞7月31日早上公布，因徇眾要求，即日起限量加推預售名額。（麥當勞FB圖片）

麥當勞銅鑼灣怡和街分店變身「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展主題店 ，開運御守牆已掛滿全套八款的角色開運御守。（鄧倩螢攝）

香港麥當勞推出CHIIKAWA幻彩開運御守，一日半即全線換罄。向隅粉絲可到銅鑼灣怡和街分店，店內特別裝飾成CHIIKAWA限定店，有齊八款開運御守牆供打卡。（鄧倩螢攝）

周二起購滋味蝦堡套餐可隨機獲贈CHIIKAWA開運御守

CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於8月1日開始，麥當勞推出聯乘活動，並在上周四（23日）公布，由本周二（28日）起推出8款全港獨家的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，顧客購買指定套餐包括「五道菜蝦堡系列大大啖套餐」或「$49起滋味蝦堡系列」，即可隨機獲贈隨餐附送一個幻彩開運御守。

Chiikawa御守普遍炒賣至數十元至過百元不等。（網上截圖）

Chiikawa御守普遍炒賣至數十元至過百元不等。（網上截圖）

御守推出翌日全線換罄 Carousell同日炒價最高叫150元

翌日（29日）中午，午餐時段全港僅剩4間分店仍有御守附贈，不少粉絲四出撲貨，有人甚至專程搭Uber網約車趕往中環半山分店入手，終成功換得心愛CHIIKAWA御守。不過接近下午2時，麥當勞APP顯示全港各區分店全線換罄。

隨即旋轉拍賣網站Carousell上，已開始有成功換領市民炒賣御守，售價由數十元至過百元不等，最高叫價150元，也有賣家希望用剛換領的款式與其他粉絲交換。

即日起起限量加推預售名額 9月中旬憑二維碼領御守

麥當勞今早11時在社交平台公布，首輪御守已經換罄，不過因徇眾要求，即日起限量加推預售名額，粉絲們只需透過麥當勞App，使用指定優惠券購買蝦堡系列套餐，並即時取餐，即可於9月中旬領取御守一個，款式隨機發放。

麥當勞又指，粉絲們完成預購後，將於7個工作天內收到附有取貨二維碼的電郵，其後9月中旬可憑二維碼，到已選定的餐廳領取御守。