爆水管｜全港200公里舊水管待換　田北辰撐當局5年換喉冀公眾體諒

本港近日接連發生多宗爆水管事故，實政圓桌召集人田北辰今日（1日）於社交媒體發文表示，現時全港有約200公里屬「一滲即爆」的舊式水管，是各區供水網絡的「死症」，近年多單爆水管事故都與舊水管相關。他指出，水務署正準備諮詢區議會，冀以「長痛不如短痛」的方案，將原需10多年的換喉工程壓縮至5年，惟方案或需經常封路，造成市民不便。



田北辰表示，全港目前有約6,700公里的食水管，當中約5,400公里已安裝實時監察系統，餘下約1,300公里預計於明年年中完成安裝。（資料圖片 ）

田北辰表示，全港目前有約6,700公里的食水管，當中約5,400公里已安裝實時監察系統，餘下約1,300公里預計於明年年中完成安裝。他指出，安裝系統原意是盡早偵測水管異常壓力或輕微滲漏，讓工程人員可以即時看到及修補，避免出現水管大規模爆裂而須封路停水。

現時食水管大部分為較穩妥的金屬管，不過仍有200公里是舊式石棉水泥管及鑄鐵管。田北辰指，舊水管最大問題是「一滲即爆」，「就算裝咗實時監察系統都無用，因為系統預先發覺少少滲漏嘅時候，工程人員都未去到現場，條喉已經爆咗」。

他表示，該類舊水管並非集中於單一區域或道路，而是分布全港多區，且大多位處十字路口或交通樞紐等擠塞要位，本港近年多單爆水管事故都和該200公里水管有關。過往水務署擔心長期封路影響交通，不敢輕易施工，導致至今未完全換走舊水管。

田北辰引述水務署說，若按以往進度分批更換舊水管，需耗時10年。他透露，署方計劃諮詢區議會爭取地區支持，，冀以「長痛不如短痛」的方案，在5年内全面升級該批脆弱的舊喉管，惟換喉期間或會因道路工程頻密造成不便。

田北辰認為，「雖然短期會痛苦」，但支持有關政府方案。他表示，只有做好喉管升級，未來其他智能水錶或者進階監察設備，才可發揮真正作用，「否則一日唔換走 『一滲即爆』嘅舊管，預先監察到都係冇用」。他呼籲，社會應權衡輕重，與其忍受未來10幾年爆水管之苦，「不如一次過搞擔掂」，爭取在5年內根除供水死症。