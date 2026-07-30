屯門爆水管｜水務署完成搶修　供水傍晚6時陸續恢復　初時或混濁

屯門青山公路近富發里一地盤7月28日爆食水管，影響怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園等地點，昨日（29日）曾暫時恢復供水，惟水務署因發現新漏點，昨晚11時再次暫停供水維修，原定今日（30日）中午完成。但水務署其後再稱，由於維修工作面對「高複雜度」的挑戰，需要較長時間確定漏點位置及進行水管維修。



至今日傍晚6時許，水務署在Facebook專頁「滴惜仔」表示，經工程團隊搶修後，怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園的食水供應，已於傍晚6時起陸續恢復正常。署方續稱，個別用戶的用水在恢復供水初期，由於有較多空氣而形成大量氣泡，可能會呈奶白色或出現稍為混濁的情況，屬正常現象。



在事故中，署方動員約70人於受影響屋苑附近設立超過10個臨時供水點協助市民取水，並調派2架水車及超過30個水箱，以確保臨時供水充足。供水特攻隊亦動員向有需要的居民主動送上樽裝水。（滴惜仔 Water Save Dave﻿ Facebook圖片）

水務署稱，經工程團隊搶修後，屯門青山公路近屯興路的緊急水管維修工程已經完成，怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園的食水供應已於傍晚6時起陸續恢復正常。

在事故中，署方動員約70人於受影響屋苑附近，設立超過10個臨時供水點協助市民取水，並調派2架水車及超過30個水箱，以確保臨時供水充足。水務署的「供水特攻隊」亦動員向有需要的居民主動送上樽裝水。停水期間，僅有零星住戶需要到臨時供水點取水。

在事故中，署方動員約70人於受影響屋苑附近設立超過10個臨時供水點協助市民取水，並調派2架水車及超過30個水箱，以確保臨時供水充足。供水特攻隊亦動員向有需要的居民主動送上樽裝水。（滴惜仔 Water Save Dave﻿ Facebook圖片）

水務署感謝屯門民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處的協調，使維修工程可以順利完成，亦感謝受影響市民的體諒。

署方指出，水管內的食水在恢復供水時，有機會含有較多空氣而形成大量氣泡，個別用戶的用水在恢復供水初期，可能呈奶白色或稍為混濁，此乃正常現象。署方建議用戶先移除水龍頭隔篩，並持續開啓水龍頭數分鐘，待水質回復清澈再裝回隔篩。另外，用戶可以讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消散後，食水便會回復清澈。

水務署在Facebook專頁「滴惜仔」稱，由於維修工作面對「高複雜度」的挑戰，需要較長時間確定漏點位置及進行水管維修，並爭取於今日（30日）晚上約7時前完成工程並陸續恢復食水供應。（滴惜仔 Water Save Dave﻿ Facebook圖片）