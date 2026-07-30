屯門爆水管｜維修遇高複雜度挑戰　水務署爭取晚上7時前恢復食水

屯門青山公路近富發里一地盤7月28日爆食水管，影響怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園等屋苑，昨日（29日）曾暫時恢復供水，惟水務署因發現新漏點，昨晚11時再次暫停供水維修。水務署在Facebook專頁「滴惜仔」稱，由於維修工作面對「高複雜度」的挑戰，需要較長時間確定漏點位置及進行水管維修，並爭取於今日（30日）晚上約7時前完成工程並陸續恢復食水供應。署方已加強臨時食水供應安排，包括共派出2架水車、超過30個水箱，以及派出供水特攻隊派發樽裝水。



水務署在Facebook專頁「滴惜仔」稱，由於維修工作面對「高複雜度」的挑戰，需要較長時間確定漏點位置及進行水管維修，並爭取於今日（30日）晚上約7時前完成工程並陸續恢復食水供應。（滴惜仔 Water Save Dave﻿ Facebook圖片）

維修工作面對「高複雜度」的挑戰

水務署在Facebook專頁「滴惜仔」表示，繼昨日（29日）完成屯門青山公路近富發里的水管維修工程，署方昨晚於屯興路通宵工作以維修該水管的新漏點，惟維修工作面對「高複雜度」的挑戰，有關水管位於縱橫交錯又密集的地下公用設施之下，又受其他地下管線周圍的混凝土阻擋，令挖掘工序比預期困難，加上地下空間狹窄，需用人手挖掘，故需要較長時間確定漏點位置及進行水管維修。

署方工程團隊已評估暫停維修工作、臨時恢復供水再於晚間停水進行維修的可能性，但由於挖掘工程已展開，臨時恢復供水有機會引致大量食水從漏點湧上地面， 對附近道路及附近市民造成影響，故繼續進行及完成維修工程是最審慎的方案。

水務署正全力進行搶修，除非遇上特別的工程困難，如惡劣天氣影響等，署方爭取於今日（30日）晚上約7時前完成工程並陸續恢復食水供應，主要涉及怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園四個屋苑的住戶。

昨晚的工程安排在晚間非繁忙用水時段進行，而署方工程人員亦與房屋署及相關屋苑管理處緊密聯繫，提醒屋苑預先為大廈水箱儲水。在停水期間，大部分住戶家中水龍頭的食水供應仍可應付需要，據署方觀察，昨晚及今早僅有零星住戶需要到臨時水箱取水。

水務署已加強臨時食水供應安排，包括共派出2架水車、超過30個水箱，以及派出供水特攻隊派發樽裝水。（滴惜仔 Water Save Dave﻿ Facebook圖片）

水務署派出2架水車、超過30個水箱

隨着工程持續，大廈水箱的儲水可能會逐漸用盡。為此，水務署已加強臨時食水供應安排，包括共派出2架水車、超過30個水箱，以及派出供水特攻隊派發樽裝水。鑑於日間外出市民較多，預計實際用水需求相對較少。署方期望在以上各項安排下，能將工程對市民的影響減至最低。

署方會繼續提供臨時供水點並密切監察其狀況，確保有足夠的臨時食水供應，直至用戶的食水供應恢復正常。

水務署已加強臨時食水供應安排，包括共派出2架水車、超過30個水箱，以及派出供水特攻隊派發樽裝水。（滴惜仔 Water Save Dave﻿ Facebook圖片）

署方會繼續與屯門民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，亦會加派人手以協助在現場的臨時供水服務，為受影響的市民提供適切的支援。就事件為市民帶來不便，水務署表示抱歉。

水務署會將該段喉管納入風險為本水管改善工程，與相關部門（包括民政事務總署、警務處、運輸署及路政署），並與房屋署及屋苑管理處等持份者緊密協調，盡快制定更換該段喉管的方案，以「長痛不如短痛」的方式盡快更換，減少水管爆裂的機會和對附近居民造成的影響。

就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。