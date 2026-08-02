新皇崗口岸｜議員直擊無香港電話訊號　未來研用同一張證件出入境

新皇崗口岸港方口岸區7月31日正式啟用，實政圓桌立法會議員莊豪鋒周六（1日）實地視察，發現進入新口岸大樓再無香港電話訊號，不過大樓內設有政府免費Wi-Fi，實測網速達200Mbps以上，打開多個香港手機應用程式，全部都順利連線。



他並透露，各方正探討未來不論從香港或深圳過關，只需出示同一張證件，即港人日後北上毋須再同時帶備身份證及回鄉證，相信技術已經隨時準備妥當，惟有不少細節仍需深入討論。



新皇崗口岸港方口岸區於7月31日正式啟用。（湯致遠攝）

新皇崗口岸為深圳與香港之間唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸。（湯致遠攝）

莊豪鋒︰進入新口岸大樓無香港電話訊號

新皇崗口岸港方口岸區7月31日正式啟用，政府周六（1日）首次開放聯檢大樓進行傳媒導覽，同日約37名立法會議員應政府邀請到口岸實地考察。

其中實政圓桌立法會議員莊豪鋒視察後發文表示，目前新口岸大樓內的電訊網絡由內地供應商提供，即市民進入大樓內打電話或上網，都需要通過跨境漫遊，即香港電話或上網卡已不適用。

2026年8月1日，實政圓桌立法會議員莊豪鋒（左一）等多名立法會議員應保安局邀請到新皇崗口岸實地考察。（莊豪鋒FB圖片）

政府8月1日首次舉辦新皇崗口岸港方口岸導賞團，安排約37名立法會議員參與，分別視察交通轉乘樓層、五樓的入境樓層，以及過境交通檢查亭運作等。（湯致遠攝）

新口岸大樓設政府免費Wi-Fi 實測網速達200Mbps以上

莊豪鋒又指，新口岸大樓已設有政府提供的免費Wi-Fi網絡（WIFI.HK），通過手機應用程式測試網速後，發現上下載速度高達200Mbps以上，即場WhatsApp傳相只需幾秒。他並打開多個香港專用的手機應用程式，全部都順利連線。

日後過關處理電子程序絕對夠做！ 實政圓桌立法會議員莊豪鋒

新皇崗口岸內設134條「合作查驗」自助通道。（湯致遠攝）

市民可經自助通道免出示證件「刷臉」通關。（湯致遠攝）

各方正探討北上南下過關只需出示同一張證件

莊豪鋒提到，新口岸大樓最大亮點為首次採用「合作查驗、一次放行」，從此港人北上往深圳只需出示回鄉證，深圳返港僅出示香港身份證，但他認為終極目標為「無感過關」，即毋須再取出任何證件。

莊豪鋒透露，各方正探討未來不論從香港或深圳過關，都只需出示同一張證件，即港人日後北上毋須再同時帶備身份證及回鄉證。他相信技術已經隨時準備妥當，惟有不少細節仍需深入討論，形容「大方向絕對令人期待」。