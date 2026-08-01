新皇崗口岸｜港方口岸內部設施首曝光　人車通關、檢查安排一文看

新皇崗口岸港方口岸區於7月31日正式啟用，政府今日（1日）首次開放聯檢大樓進行傳媒導覽，介紹「合作查驗」、「五方查驗」等安排。



新皇崗口岸港方口岸區於7月31日正式啟用。（湯致遠攝）

新皇崗口岸為深圳與香港之間唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸。（湯致遠攝）

設134條「合作查驗」自助通道

新皇崗口岸聯檢大樓共9層，地上5層、地下4層。當中一樓為車輛出入境設施，2樓為港方公共交通交匯處，4樓為旅客入境旅檢樓層，5樓為旅客出境旅檢樓層。整個聯檢大樓內共有134條「合作查驗」自助通道，及68個人工櫃枱。另設有26個私家車，及過境巴士檢查亭。

新皇崗口岸內設134條「合作查驗」自助通道。（湯致遠攝）

市民可經自助通道免出示證件「刷臉」通關。（湯致遠攝）

乘搭公交的市民需在2樓下車 到5樓過關

日後正式開通後，乘搭公共交通工具前往新皇崗口岸的市民，需要在2樓港方公共交通交匯處下車，前往5樓出境旅檢樓層，經「合作查驗」自助通道或傳統人工櫃枱過關。

年滿14歲方可登記「刷臉」通關

自助通道將提供兩種模式通關，包括「讀證」通關，以及免出示證件「刷臉」通關。若選擇「刷臉」通關，則需於首次使用自助通道時完成登記。只有年滿 14 歲、且能夠使用「讀證」通關的人士，方符合登記資格。

一次過核實身份即通港深兩地查驗 過關大大縮減至5分鐘

市民在使用自助通道時只需排一次隊，檢查一次證件，而且只要核實一次身份，便可通過港深兩方出入境的查驗區域，及完成兩地出入境手續，過關時間將由以往30分鐘，大減至5分鐘。

司機須駛入「聯合一站式」車道，進行「五方查驗」。（湯致遠攝）

除司機以外所有乘客須下車過關

至於乘搭私家車過關的市民，則需要在在一樓車輛出入境設施的樓層下車，並前往至1M層的「隨車人員驗放廳」，經「合作查驗」自助通道，或傳統人工櫃枱過關，之後再重新上車。

司機須入「聯合一站式」車道 接受「五方查驗」

司機則要駛入位於一樓的「聯合一站式」車道，進行「五方查驗」。在經過車道時，司機會透過「信息採集一體機」一次過完成體溫、證件、容貌及指紋採集。「信息採集一體機」會將所採集的資料傳送至香港及深圳的五個部門，包括香港海關、香港衞生署、香港入境處，以及深圳邊檢、深圳海關的查驗。而車道每一次只能接受一輛車通過。

圖為「聯合一站式」車道。（湯致遠攝）

「聯合一站式」車道每次只能接受一輛車通過。（湯致遠攝）

設海關的前置亭 增通關效率

另外，為增加通關效率，在「聯合一站式」車道前，亦設置了香港海關的前置亭，預先進行關檢安排，避免出現因無法通關安檢，而需要在車道中途倒車的情況。

新皇崗口岸。（湯致遠攝）