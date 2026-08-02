厄爾尼諾｜林超英嘆今年熱險「破戒」開冷氣　倡多關注戶外工作者

天文台早前表示，今年「超強厄爾尼諾」的發展機會正逐步上升，出現暴雨、乾旱、高溫等極端天氣的可能性，將進一步增加。一向為環保身體力行而不開冷氣的天文台前台長林超英指，市民要做好心理準備本月起本港會好熱，又透露自己今年曾有一日遇上超過35度高溫，亦「爭啲想開（冷氣）」，幸好有一場雨，「如果唔係我破咗戒㗎喇」。



林超英又指，酷熱天氣增加對外賣員、清潔工等基層影響最嚴重，倡各界加強支援，又認為現時暑熱工作警告的參考指標未能實際反映戶外工作環境的情況，倡改參考國際標準的「濕球黑球溫度」。



天文台早前表示，今年「超強厄爾尼諾」的發展機會正逐步上升，出現暴雨、乾旱、高溫等極端天氣的可能性，將進一步增加。（梁鵬威攝）

天文台早前表示，今年「超強厄爾尼諾」的發展機會正逐步上升，出現暴雨、乾旱、高溫等極端天氣的可能性，將進一步增加。（梁鵬威攝）

厄爾尼諾現象是指太平洋中部和東部海面溫度變得異常溫暖的自然氣候現象。林超英今日（2日）在電視節目《講清講楚》指，厄爾尼諾會導致個別地區降雨增多，其他地區亦會變得乾旱。同時熱能釋放令全球變熱，他指厄爾尼諾由六月下旬至今一直影響歐洲，除了導致三萬多人死亡，亦帶來歐洲有史以來最大的火災。

料本月起本港將變熱

至於本港，林超英指，對上一次2023年至2024年的厄爾尼諾周期，2024年便成為有本港紀錄以來最熱的一年，雖然未知今年還是明年影響較大，但認為今年8月、9月，「整個社會都要準備進入一個非常差嘅狀態，就係好熱。」

天文台前台長林超英。（資料圖片 ）

氣溫升超35度險「破戒」開冷氣

被問到近年高溫增多會否改變他不開冷氣的看法，他透露今年有一日氣溫升超35度時，「爭啲想開」冷氣，「但啱啱又落場雨，咁嗰日我就無開到啦，如果唔係我破咗戒㗎喇」。他又重申，希望「救地球」所以才不開冷氣，「但我亦都唔會堅持，死都唔好開冷氣，如果我會死，我一定開冷氣」。

冷氣呢，係要來救命。但佢又唔應該當成日日都要開嘅嘢，就係咁解啫。 天文台前台長林超英

7月23日「大暑」，天晴酷熱，市區氣溫下午達34度，在中環海旁，有清潔工人戴上防曬降溫面罩。（資料圖片／梁鵬威攝）

倡改依「濕球黑球溫度」發工作暑熱警告

林超英又擔心天氣炎熱會影響地盤、攤販、清潔工等基層工作者，認為要多照顧他們。他提到，政府近年推出的工作暑熱警告，是根據暑熱指數發出，但日照的參數對暑熱指數影響較少，未能反映戶外工作環境的情況，「技術上係唔適當，因為（暑熱指數）嗰個設計係比普通人」，提出應聯繫世界標準，參考「濕球黑球溫度」，例如在日本，黑球溫度達28度以上，工作一小時後中暑可屬於工傷，僱主會更認真對待，但香港目前全部為指引，沒有法定界線。怹又建議僱主在地盤自行安裝濕球黑球溫度計作參考。

料颱風或減少但威力加強

至於颱風，林超英表示，據過往統計，厄爾尼諾下，通常颱風會在菲律賓或台灣附近轉北到日本或韓國，較少進入南中國海，但通常能進入的強度都會較高，舉例近日的熱帶氣旋「白海豚」數日間已發展為超強颱風，幸好今次未影響香港，「但有個別如果走入嚟嘅話，又會變咗做超強颱風襲香港」，又提醒要留意「越堤浪」的威脅。

認為可續用暴雨警告信號機制

近年政府應對極端天氣不時提出「超前部署」，林超英認為，事前部署一定要配合天氣系統特性，例如颱風有預測路徑，有能力在前一兩日就開始部署，「但暴雨呢，係突然間就嚟㗎嘛，太過超前呢，就可能會失誤」，反而失去市民信任，認為仍可使用現時暴雨警告信號機制，「太過超前都係唔好㗎」。