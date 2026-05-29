今年暑假料前所未有熱焫焫　林超英教三招抗高溫：環保唔使搵命博

天文台預料香港今年及明年較正常熱，全年平均氣溫均會明顯偏高，而今年高機會達到最高氣溫紀錄首十位。前天文台台長林超英今日（29日）表示，現時「未係最熱」，今年會有「厄爾尼諾」現象出現，預計今年全球平均氣溫或會破紀錄高，「呢個暑假，大家要準備係熱過以前見過嘅熱」。



至於今年會不會開冷氣，林超英指從來沒保證永遠不開冷氣，指「環保唔使搵命博」，如感到頭暈亦會開，「身體是革命的本錢」。他又指太太十分支持，亦同樣認為不需要開冷氣。



如果我自己覺得暈暈地梗開啦，環保唔使搵命博嘅。 前天文台台長 林超英

前天文台台長林超英。（資料圖片／何家達攝）

林超英表示，根據聯合國世界氣象組織，預計今年會有「厄爾尼諾」現象出現，今年全球平均氣溫「都會喺高嗰邊，甚至係破紀錄」。他認為今年暑假會較以往的暑假都要熱，呼籲市民做好準備，「（氣溫）比過去所有日子更加熱」。

林超英指，單位內有氣流十分重要，因有氣流，人體會感覺較涼快，而且人體會持續釋出水氣，需要抽走。如單位沒有天然通風，他指「咁就要自己做氣流」，普通家居可利用抽氣扇抽出室內空氣，但需在單內另一邊製造入風位置。

長洲太平清醮飄色巡遊下午舉行，炎熱天氣下，巡遊隊伍成員用毛巾遮蔭。（梁鵬威攝）

建議用循環氣扇 助單位內製造氣流 涼快解熱

另外，他建議可考慮使用較少人留意的循環氣扇，為單位內製造氣流，而且現時循環氣扇的價格都相對便宜，相信市民可負擔得起；社福機構可以考慮為居住環境較差的市民提供循環氣扇。林超英又指，在室內掛一把迷你風扇在身上，亦可有效緩解炎熱感覺。

不過提到室外高溫，林超英亦不禁歎氣，他建議可使用「風扇背心」，指自己曾實驗過，風扇背心可令人感覺「涼幾度」，而且有助頭部降溫。如頭部過熱，人便有機會感到頭暈不適。另外，他指現時有機構會設計地圖或指南，指出地區內可暫避高溫的地方。

2026年5月25日，法國巴黎遭遇高溫天氣，氣溫高達攝氏35度，一名男子跳入烏爾克運河。（Reuters）

倡機構或公司提供免費避暑空間

他又提倡香港多些機構或公司在天熱時免費提供空間，讓市民可以暫避。其他國家亦有類似做法，如加拿大多倫多，在高溫時，私人機構等亦會開放地方予人休息。

林超英日前在社交媒體表示靠一把風扇應付炎熱天氣，問到今年會否開冷氣，他強調從來沒保證永遠不開冷氣，「如果我自己覺得暈暈地梗開啦，環保唔使搵命博嘅」，而且不開冷氣並非為省電，而是覺得開冷氣會為地球製造更多熱量，但不會堅持至「做死自己」，因為「身體是革命的本錢」。他又指，孫女來時便會開冷氣；太太十分支持他不開冷氣，因為同樣認為沒有必要。

前天文台台長林超英5月27日晚上載一張小型風扇相片，附上文字：「今晚，老朋友守護着我」，暗示未開冷氣。（林超英Facebook）