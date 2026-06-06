梁榮武：厄爾尼諾出現不代表香港會有極端天氣 全球偏熱機會較高
撰文：吳美松
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近日香港天氣持續高溫炎熱，早前天文台表示，今明兩年會受厄爾尼諾現象影響，平均氣溫會偏高。香港氣象學會發言人、 前天文台助理台長梁榮武今日（6日）表示，出現厄爾尼諾現象不代表香港必定會出現極端天氣，但有厄爾尼諾現象的年份，全球包括香港偏熱的機會較高。
天文台早前指今年已出現厄爾尼諾現象，預計至少持續至今年底到明年初，期間出現極端高溫的機會將會增加，預料香港今年及明年氣溫會偏高。梁榮武今早在商台節目《政經星期六》表示，出現厄爾尼諾現象的年份，平均全年錄得雨量較大，全球以至香港偏熱的機會會較高，但出現厄爾尼諾現象不代表香港一定會出現極端天氣。
如颱風襲港 經長時間加強 「一打風遇到強颱風」機會大
天文台亦預料今年有約4至7個颱風，梁榮武指數量屬正常至偏少，但表示如颱風正面吹襲香港，屆時將有較大機會形成強颱風。他解釋指，颱風需在暖的海水形成，受厄爾尼諾現象影響，暖海域移至東面，香港變成在西面；如太平洋上有颱風形成，該颱風需經一段長時間才到香港，如該颱風吹襲香港，因已經過長時間不斷加強，即香港「要不就不打風，一打風遇到強颱風」的機會相對更大。
全球平均氣溫較約100年前升約1.5度
梁榮武又說，現時全球平均氣溫較約100年前上升約1.5度，與全球暖化有直接關係，令全球溫度分布形態大幅改變，亦大幅增加極端酷熱天氣出現的頻率及強度。而世界氣象組織及不少科研機構都預料，不久將來地球的氣溫會上升至令部份地方不再宜居。
他續說，全球暖化情況已不可逆轉，全球都有責任減少碳排放，如可減少消費及網購，因額外包裝會造成額外的溫室氣體排放。
昨日（5日）天文台錄得今年以來最最高氣溫紀錄，達34.6度。梁榮武分析指昨日天氣在氣象學上稱為「強對流」，即日間天氣非常酷熱，激發對流令空氣上升並冷卻空氣，空氣內水分凝結成水滴或冰雹，因此降雨量會較大，及有雷暴和閃電。
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