貓迷博覽會｜3日入場人次達22萬　有展商指參展首日已回本

一連三日在會展中心舉行的貓迷博覽會，今日（2日）閉幕。主辦方表示，天雨無阻市民入場，3日累計入場人次達22萬。有展商表示，首日已達回本目標；亦有展商指今年實際入場人數遠超預期，一日半已派完數千份禮物。



一連三日在會展中心舉行的貓迷博覽會，今日（2日）閉幕，不少貓主帶「主人」入場。（主辦方提供）

主辦方表示，3日的貓迷博覽會累計入場人次達22萬。（主辦方提供）

展覽集團主席王學譜表示，博覽入場人次連年攀升，即使面對天氣挑戰，亦無礙市民入場意欲。他指，今年入場觀眾不再局限於貓主，而是擴展到文創藝術愛好者、親子家庭及追求生活體驗的年輕一族，文創及藝術類產品大受追捧，帶動更多元化的消費模式。未來活動會結合藝術、文化及國際元素，將博覽打造成亞洲區內獨一無二的貓文化體驗平台。

參展商之一的方塊貓Nekos Cube貓行為諮詢師Sila Chan表示，展期首日已達到預定業務目標。她指，展商提供兩張貓奴優惠券，包含15分鐘免費諮詢及抽獎禮物，第二天已收到接近一千張回覆，形容反應非常踴躍。

蓮花貓砂市場推廣總監Jinny Chan表示，展期首日已達到回本目標，博覽入場人士以養貓家庭為主，客群集中，對新品牌而言是推廣效率極高的市場切入點。另一展商Hills Digital Marketing代表Kenneth Ho亦形容，今年實際入場人數遠超預期，一日半已派完數千份禮物。

今年博覽以「西部牛仔」為主題，場內高達4米的吹氣拓腮貓牛仔公仔、「懷舊喵影樓」重現中式藥房、舊式髮型屋等場景，吸引大量市民攜同愛貓拍照留念。

博覽匯聚超過185個展商、合共逾400個展位，涵蓋本地及海外文創貓藝術產品、潮流玩具、生活用品及寵物食品，並設有CFA冠軍貓展 x 夏日繽Fun Show、「喵星畫廊」及「Cat COLLEX」藝術專區、文地貓歌劇院，以及「貓貓大銀幕」等多項活動。