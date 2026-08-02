貓迷博覽會｜3日入場人次達22萬　有展商指參展首日已回本

撰文：賴卓盈
出版：更新：

一連三日在會展中心舉行的貓迷博覽會，今日（2日）閉幕。主辦方表示，天雨無阻市民入場，3日累計入場人次達22萬。有展商表示，首日已達回本目標；亦有展商指今年實際入場人數遠超預期，一日半已派完數千份禮物。

一連三日在會展中心舉行的貓迷博覽會，今日（2日）閉幕，不少貓主帶「主人」入場。（主辦方提供）
主辦方表示，3日的貓迷博覽會累計入場人次達22萬。（主辦方提供）

展覽集團主席王學譜表示，博覽入場人次連年攀升，即使面對天氣挑戰，亦無礙市民入場意欲。他指，今年入場觀眾不再局限於貓主，而是擴展到文創藝術愛好者、親子家庭及追求生活體驗的年輕一族，文創及藝術類產品大受追捧，帶動更多元化的消費模式。未來活動會結合藝術、文化及國際元素，將博覽打造成亞洲區內獨一無二的貓文化體驗平台。

參展商之一的方塊貓Nekos Cube貓行為諮詢師Sila Chan表示，展期首日已達到預定業務目標。她指，展商提供兩張貓奴優惠券，包含15分鐘免費諮詢及抽獎禮物，第二天已收到接近一千張回覆，形容反應非常踴躍。

蓮花貓砂市場推廣總監Jinny Chan表示，展期首日已達到回本目標，博覽入場人士以養貓家庭為主，客群集中，對新品牌而言是推廣效率極高的市場切入點。另一展商Hills Digital Marketing代表Kenneth Ho亦形容，今年實際入場人數遠超預期，一日半已派完數千份禮物。

今年博覽以「西部牛仔」為主題，場內高達4米的吹氣拓腮貓牛仔公仔、「懷舊喵影樓」重現中式藥房、舊式髮型屋等場景，吸引大量市民攜同愛貓拍照留念。

博覽匯聚超過185個展商、合共逾400個展位，涵蓋本地及海外文創貓藝術產品、潮流玩具、生活用品及寵物食品，並設有CFA冠軍貓展 x 夏日繽Fun Show、「喵星畫廊」及「Cat COLLEX」藝術專區、文地貓歌劇院，以及「貓貓大銀幕」等多項活動。

貓迷博覽會｜暴雨無阻貓奴為主子掃貨　有貓迷豪花9千元買貓零食書展｜運動消閒博覽140展商參加　匹克球機構冀灌輸正向體育觀念貿發局智慧照明博覽及春季燈飾展揭幕　匯聚約900間參展商