大灣區武狀元大賽逾800人次參加　港代表多個項目獲佳績

由香港太極青年慈善基金與飛越啟德合辦、滙豐贊助的「武藝空間2026 —— 第六屆粵港澳大灣區武狀元大賽」，周六（8月1日）起一連兩日在啟德體育園習藝坊舉行，共逾800人次參加，分別來自香港、廣州、深圳、珠海、佛山、中山、江門，亦包括本港及大灣區的學校，本港參加者在多個項目獲得佳績。



由香港太極青年慈善基金與飛越啟德合辦、滙豐贊助的「武藝空間2026 —— 第六屆粵港澳大灣區武狀元大賽」，8月1日起一連兩日在啟德體育園習藝坊舉行。圖為500人現場齊練八段錦。（主辦方提供圖片）

賽事以「文武雙全 健康樂活」為主題，積極響應國家「全民健身」號召，並踐行基金會「太極進社區」計劃，推動大灣區體育文化融合發展，以及中華傳統武術文化薪火相傳。參加者由幼稚園至長者均有，分成年組、少年組及兒童組，以個人及團體形式比賽。

香港太極青年慈善基金主席李暉表示，今次除有不少社團參與，亦有很多是她在進駐啟德體育園後，所開展的一系列太極推廣參加者，形容他們是鼓起勇氣參加。

由香港太極青年慈善基金與飛越啟德合辦、滙豐贊助的「武藝空間2026 —— 第六屆粵港澳大灣區武狀元大賽」，8月1日起一連兩日在啟德體育園習藝坊舉行。圖為500人齊練八段錦。（主辦方提供圖片）

李暉：內地很多校園武術推動得很好 香港稍為弱了點

李暉表示，這次比賽可以讓粵港澳大灣區的學校交流武術教學，體現到傳承精神要文武相全，不只是練習套路，還有集體合作，「現在內地很多校園武術推動得很好，香港反而稍為弱了點，要繼續努力。」她表示，會與飛越啟德一齊合作推廣太極，推動全民健身養生文化。

這次比賽中，也有不少香港代表均獲佳績，包在現役港隊成員余沛林在八法五步推廣杯小組奪得冠軍。他對於獲獎感驚喜，因今次挑戰了自己不太擅長的太極項目，而他最擅長為南拳 。他說平時打慣快的項目，太極則學到練重心，認為慢的運動反而覺得有挑戰。

由香港太極青年慈善基金與飛越啟德合辦、滙豐贊助的「武藝空間2026 —— 第六屆粵港澳大灣區武狀元大賽」，8月1日起一連兩日在啟德體育園習藝坊舉行。圖為籌委會名譽主席陳婉敏。（主辦方提供圖片）

對於今年9月亞運，李暉的兩位徒弟、港隊運動員莫宛螢和何彥政，也將分別參與太極拳劍及長拳項目。李暉稱看著兩人長大，她說莫宛螢在2018年亞運獲得女子太極拳劍全能銀牌，之後雖經歷過低潮，但今年在世界賽奪得金牌，希望能保持水準，在亞運會有一個圓滿句號。

至於何彥政曾在多項賽事奪冠，惟未拿過亞運獎牌，李暉指這次是非常好的機會，「聽說中國國家隊沒有派出長拳選手，他可以跟日本、韓國等其他選手比併，機會很大，希望可以進入三甲，在運動生涯創下輝煌成績」。

由香港太極青年慈善基金與飛越啟德合辦、滙豐贊助的「武藝空間2026 —— 第六屆粵港澳大灣區武狀元大賽」，8月1日起一連兩日在啟德體育園習藝坊舉行。圖為李暉與莫宛螢合照。（主辦方提供圖片）

莫宛螢料今屆最後一次參加亞運

莫宛螢為今次活動嘉賓，她盛讚參賽者們表現都相當出色，水準很高，「尤其見到一班小朋友積極參賽，充滿潛質，對於推廣武術文化係一件好有意義嘅事」。

她又指自己最近狀態很好，剛在福建集訓兩個月，學習了內地選手的技術和方法，希望在比賽中展示。她表示，今次很大機會是自己最後一屆參加的亞運，因5年後自己很大機會已退役，「我應該要享受今次亞運，希望在賽場上不留遺憾，做到自己想做的事情」。