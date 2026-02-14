懲教學院培訓29非本地學員 教太極防禦技巧 以柔制剛減受傷風險
撰文：陶嘉心
出版：更新：
香港國際懲教應變戰術訓練學院舉辦安全有效控制戰術證書課程，為首批29名來自內地、菲律賓、韓國等地的學員提供專業訓練。課程融入太極安全防禦技巧等不同武術內容，獲香港資歷架構第三級別認證。
懲教署助理署長（行動）陳少恒指出，課程融入不同武術內容，其中太極具以柔制剛的特點，有效減低執法人員和被控制一方的受傷風險。
採用逐步分拆動作方式授課
上月底開幕的香港國際懲教應變戰術訓練學院，為國內及海外執法部隊提供理論和實踐並重的訓練課程，其中安全有效控制戰術證書課程，便涵蓋太極安全防禦技巧。
學院教官陳小明接受政府新聞網訪問時表示，為方便非華裔學員學習，特別採用逐步分拆動作的方式授課，由淺入深，讓學員領悟太極精粹。課程更為學員提供應用學習成果的機會，包括提供小組戰術訓練，模擬制服不合作在囚人士。
香港國際懲教應變戰術訓練學院設於歌連臣角懲教所舊址，設有各種訓練設施，並提供真實的懲教院所環境。學院教官選自懲教署區域應變隊，均曾在海外接受訓練，部分人擁有國際認可的教官資格。為確保課程的全面性和專業性，署方更成立跨界別專家顧問團。
學院又計劃逐步推出教官課程，讓學員完成課程後，為所屬機構的其他人員提供相關訓練，提升專業水平。
懲教署率14完成服刑青少年佛山珠海交流 首坐高鐵少年稱大開眼界黎智英案判刑 黎稱多病消瘦求減刑 官指未見懲教署不周酌情減維園年宵｜懲教署「開檔」推廣社區教育 賣由在囚人士製手工藝品女囚犯夏天不許穿短褲 鄒幸彤指歧視 覆核懲教署做法敗訴