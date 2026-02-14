懲教學院培訓29非本地學員　教太極防禦技巧　以柔制剛減受傷風險

香港國際懲教應變戰術訓練學院舉辦安全有效控制戰術證書課程，為首批29名來自內地、菲律賓、韓國等地的學員提供專業訓練。課程融入太極安全防禦技巧等不同武術內容，獲香港資歷架構第三級別認證。



懲教署助理署長（行動）陳少恒指出，課程融入不同武術內容，其中太極具以柔制剛的特點，有效減低執法人員和被控制一方的受傷風險。



香港國際懲教應變戰術訓練學院舉辦安全有效控制戰術證書課程，為首批29名來自內地、菲律賓、韓國等地的學員提供專業訓練。（政府新聞處）

採用逐步分拆動作方式授課

上月底開幕的香港國際懲教應變戰術訓練學院，為國內及海外執法部隊提供理論和實踐並重的訓練課程，其中安全有效控制戰術證書課程，便涵蓋太極安全防禦技巧。

學院教官陳小明接受政府新聞網訪問時表示，為方便非華裔學員學習，特別採用逐步分拆動作的方式授課，由淺入深，讓學員領悟太極精粹。課程更為學員提供應用學習成果的機會，包括提供小組戰術訓練，模擬制服不合作在囚人士。

懲教署助理署長（行動）陳少恒指，課程融入不同武術內容，其中太極具以柔制剛的特點，有效減低執法人員和被控制一方的受傷機會。（政府新聞處）

香港國際懲教應變戰術訓練學院設於歌連臣角懲教所舊址，設有各種訓練設施，並提供真實的懲教院所環境。學院教官選自懲教署區域應變隊，均曾在海外接受訓練，部分人擁有國際認可的教官資格。為確保課程的全面性和專業性，署方更成立跨界別專家顧問團。

學院又計劃逐步推出教官課程，讓學員完成課程後，為所屬機構的其他人員提供相關訓練，提升專業水平。