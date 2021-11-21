細路耍太極增親子關係　全國冠軍入幼稚園教套路：有學生教埋父母

很多人對太極印象停留在「長者晨練」或者動作緩慢刻板，但曾經是全國太極拳冠軍，在歐洲、東南亞、日本等多地傳播太極文化的冷先鋒，因疫情出入境受限制，他索性留在香港，將太極帶入幼稚園，而且成效不錯，事隔8個月，一班太極寶寶耍得有板有眼，讓這位全國冠軍更有雄心將太極拳及太極文化帶入幼兒教育中。

教授小朋友太極對他來說不是新鮮事，冷師傅說兒子蹣跚學步時已開始練太極拳，當今次機緣巧合有機會將太極帶入幼稚園，他沒有猶豫，比起培養徒弟衝刺獎項，他認為可以讓更多新一代認識太極文化更為重要。

有家長指，小朋友學太極後腿部力量增加，肢體協調改善，不再那麼易「仆親」，甚至連親子關係也增進了不少，「有學生會在餐後主動要求落到公園，話『爸爸我教你耍太極！』」



冷師傅在教K3學生耍太極。（羅君豪攝）

90年代成全國冠軍 疫下封關苦惱如何苦惱擴大太極影響力

上世紀80年代有套電影《少林寺》熱播，掀起一陣功夫熱，冷先鋒就在那時開始接觸太極的。他8歲開始練拳，90年代時已經打出名堂成為全國冠軍，隨後經「優才計劃」來香港，開始在更廣闊的範圍傳授太極文化，東南亞、日本、韓國，歐洲，全世界不同國家都有留下他的身影。疫情封關之下，出國變得困難，冷先鋒一度也苦惱要怎樣可以繼續擴大太極運動的影響力。

右思維幼稚園校監何光鴻。（羅君豪攝）

聘得有料冠軍 幼稚園校監：小朋友要了解中國文化 最重要係傳承

就在這時，右思維幼稚園校監何光鴻「膽粗粗」向冷師傅伸出了橄欖枝：「知佢同李連杰、甄子丹一樣都係武術冠軍，只不過佢唔係表演明星，但好有料。而且我知呢啲大師，最關注嘅就係傳承。」

你出去同人溝通時，人家講莎士比亞，我哋可以講孔子，人家講Boxing，我哋咪講太極囉。文化上的溝通，要拿最好的東西去分享。 右思維幼稚園校監何光鴻

何光鴻認為優才需要早教，一方面當然是希望讓小朋友能強身健體，另一方面亦是希望透過這次活動讓學生可以了解中國的傳統文化。香港是一個國際城市，他則覺得更需要讓下一代人了解自己的文化：「你出去同人溝通時，人家講莎士比亞，我哋可以講孔子，人家講Boxing（拳擊），我哋咪講太極囉？文化上的溝通，要拿最好的東西去分享。」

年K3班的陳萱殷就是跟着冷師傅學習太極的小朋友。（羅君豪攝）

「師傅！」每次在幼稚園正式授課之前，冷先鋒與太太的夫妻檔教學都要先與學生們互相敬禮，以示對彼此的尊重。練拳時，除了講解動作，兩位「師傅」還會留意一些「好動」的小朋友，督促他們將精神集中起來，加入集體練拳的過程。

比起傳統體育課 太極更能讓小朋友建立自信

過往太極往往是和老人家關聯，冷先鋒說這或是一種誤解。舉例自己一家老小都有練習太極，兒子冷飛鴻從會走路時，就已經開始練習拳法。比起過去的體能堂，他認為太極更能讓小朋友建立自信，「體能堂有啲嘢舉不起就是舉不起，太極點都做到六七成。」

K3女孩耍太極拳似模似樣 父親：感冒都少咗

今年K3班的陳萱殷就是跟着冷師傅學習太極的小朋友。過去父母一直很留意讓她參與運動，例如溜冰、舞蹈等等，但因為腿部力量不夠，經常摔倒：「有啲腿部動作係需要保持，佢經常踢下算。」

半年時間的聯繫，讓她進步不少。不僅一套太極拳耍得似模似樣，身體力量也變強了。陳爸爸說女兒曾經回家表演了一整套的拳法，有模有樣，單腳直立也能保持很久：「生病感冒都少咗。」

有小朋友回家甚至教父母打太極。圖為陳萱殷教父親打太極。（袁澍攝）

陳萱殷並不是個例，何光鴻和冷先鋒都指，不少學生家長都反映，小朋友學習太極之後，顯得興奮，與家長關係增進了：「有家長說小朋友返到去，教埋家長。有個學生主動要求落公園，話『爸爸我教你耍太極！』」

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從一開始的7、8人興趣班，到正式納入體育課程，現時幼稚園從K1到K3的學生都要學習太極。獨自練拳時，冷師傅卻是剛柔並濟，一時行雲流水，一時拳拳帶風，幾腳上踢也頗有力度。他說，自己練拳可以完全投入，反而帶領小朋友聯繫時更為辛苦，因為不僅要將動作拆解，更要用心留意每位同學的狀態，加上並非氣沉丹田，因而十分用神。

畢業禮50人耍太極 冷先鋒有個心願：讓想學的都能學到

在幼稚園教授太極8個月的時間，已成功讓上一批畢業的K3學生舉行了50人的表演。加上同學和家長的積極反饋，這位全國冠軍覺得興奮，他說現在希望可以找到更多教練，讓想學太極的小朋友都能學到：「教小朋友一直係我的心願來的。」