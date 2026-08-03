港大校長張翔宣布卸任後首露面　副校長讚賞其任內令大學推至領先

港大校長張翔將於2028年任滿後離任。他今日（3日）出席「亞洲科學營」開幕禮，是公布卸任後首次公開露面，他致辭時指世界急速轉變、地緣政治加劇，但港大歡迎與任何地方的人攜手合作，增進科學交流。港大副校長施啟正表示，張翔任內將港大推至領先位置，在第二個任期結束後離任是自然的事，祝願他一切順利。



香港大學校長張翔將於2028年任滿後離任。（資料圖片）

「亞洲科學營」自2007年舉辦以來首度落戶香港，今年有來自30個國家或地區，超過300名中學生以及大學生參加。張翔今早出席開幕禮，是自他宣布退任後首度現身，中大校長盧煜明以及多位諾貝爾獎得主亦有到場。

張翔致辭時表示，現今世界急速轉變，出現不同的立場，部分屬於極端，導致地緣政治出現。他說港大是文化、經濟發展的營運資產，歡迎所有無論來自亞洲還是世界不同地方的合作，希望可以攜手增強科學。

香港大學副校長（教學）施啟正。（香港大學網頁）

同場的港大副校長施啟正表示，張翔任期表現精彩，任內將港大推至領先位置，在其第二個任期結束後離任是「相當自然的事」。他曾多次與張翔合作招聘人手，包括委任已故諾貝爾化學獎得主史多達爾為理學院化學系講座教授，相信未來24個月會有更多進展，港大將迎來優秀的新成員。

至於對下任校長期望和要求等問題，他表示交由校委會決定，並非自己範圍的事。被問到有傳張翔離任源於與校委會不和，施啟正表示自己對校委會觀感正面，又形容主席王冬勝是一個好領袖。

問及張翔離任後港大的發展方向，施啟正表示沒有水晶球，需視乎未開新校長如何帶領港大，相信香港會繼續成為東西方的橋樑、新科技的樞紐，以及在解決全球性關鍵問題中發揮作用。