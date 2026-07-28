張翔約滿後離任｜港大校委會開會　主席王冬勝：需新領袖帶領變革

港大校委會今（28日）舉行會議，校方指，委員備悉校長張翔已決定於2028年7月14日約滿後離任。校委會將按《香港大學條例》賦予的權力處理聘任校長事宜，並將啟動全球招聘遴選校長的工作。



校委會主席王冬勝表示，張翔與他都明白，港大需要迎接新理念，以及由新的領袖來帶領變革。



香港大學首席副校長王于漸出席會議。（夏家朗攝）

港大校委會成員、立法會議員李浩然出席會議。（夏家朗攝）

王冬勝感謝張翔多年來致力提升大學學術地位

港大校委會今日下午舉行每月例會，下午約4時30分，委員陸續抵達紐魯詩樓。被問及對新校長有何期望，多名委員沒有回應。

港大校委會主席王冬勝表示，尊重張翔的決定，並感謝他多年來對港大的貢獻，多年來致力提升香港大學的學術地位。他期望港大能持續發展，繼續為香港建設成為國際教育樞紐、國際創科中心以及國際高端人才集聚高地作出貢獻。

港大校長張翔決定於2028年7月14日約滿後離任。（資料圖片）

教育局：深信校委會以大學長遠利益及發展需要為依歸

教育局表示，張翔在任期間對大學發展所作出的貢獻，聘任校長屬於大學自主範圍以內的事宜，由港大校委會按《香港大學條例》賦予的權力自行處理。政府深信校委會將會以大學的長遠利益及發展需要為依歸，揀選最適合的人士出任校長一職。

教資會主席：期望大學團隊秉承創新精神

教資會主席雷添良表示，尊重張翔的決定，並衷心感謝他多年來為香港高等教育作出的貢獻。他說，港大持續穩居世界頂尖學府之列，一直廣納世界頂尖學術人才。他謹代表教資會感謝張翔帶領港大在過去數年的發展，並期望大學團隊能秉承這份創新精神，繼續為香港和國家的發展貢獻力量。

張翔於2018年7月15日就任港大第十六任校長，期間大力推動大學在科研創新方面的發展，發揮香港在區內以至國際間的獨特優勢，並戰略性地招攬世界級學術人才，令港大的世界大學排名節節上升，由2018年的26位，躍升至2026年的11位，為其歷史最高紀錄。