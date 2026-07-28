港大校政風波後張翔不續任校長　校監李家超相信校委會將做好招聘

曾與校委會主席捲入校政風波的港大校長張翔日前宣布將於2028年完成兩屆任期後不再續任。本身是港大校監的行政長官李家超今日（28日）感謝張翔的努力工作，有信心港大校委會可做好招聘工作。被問及會否在聘用條文中，加入條款要求校長與校委會要有良好溝通，他稱各大學在校長聘任方面，有一套運作良好的機制。



2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」後，與立法會主席李慧琼會見傳媒。（蘇俊希攝）

張翔任內捲入2023年港大校政風波，港大校委會當時接獲匿名電郵指控張翔管治失當，他與時任校委會主席王沛詩就任命副校長問題隔空交火，教育局成立「調研小組」介入就人事安排提出建議。王沛詩去年不繽任，由滙豐銀行主席王冬勝接任，平息風波。

張翔不再續任港大校長 校監李家超：交校委會決定聘校長

被問到不再續任決定，是否由張翔主動提出，以及未來會否在聘任條款中，加入條文要求與校委會保持良好溝通避免再發生校政風波，李家超引述張翔指熱愛科學，希望重返實驗室，亦提及AI熱潮下如何重新定義教育及大學新模式。他感謝張翔預先通知校委會在任期屆滿時卸任，讓港大有足夠時間招聘。他亦感謝張翔在任校長期間努力工作。

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」後，與立法會主席李慧琼會見傳媒。（蘇俊希攝）

至於校長聘任方面，李家超指會交由校委會處理，相信校委會會做好招聘工作，一向各大學在聘任校長時有運作良好的機制，確保新任校長會帶領港大持續發展。