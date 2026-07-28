港大校長張翔2028年卸任　陳學鋒指遴選需兩年　料聘請過程困難

香港大學校長張翔宣布將於2028年完成十年任期後卸任港大校長及副校監職務。立法會議員、港大校董陳學鋒今早（28日）接受電台訪問時表示，如遴選新校長需兩年時間，因整個遴選程序繁複。他又估計聘請新校長有困難，因全球都在爭奪人才，但認為港大仍有其優勢。



香港大學校長張翔。（資料圖片）

港大校長張翔近日向師生及校友發公開信，他在信中指，現時全球面對複雜多變的環境，其中AI人工智能浪潮，正前所未有地改變人類生活，促使他反思大學應如何重新定義教育，以適應「人機共存」的新環境，並認為港大是時候由新領袖帶領變革。

陳學鋒接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，要重新遴選校長的程序繁複，需要成立包含校董、教職員、校友及社會賢達的委員會，並進行全球招聘、面試及品格審查等，最後才作出任命，「咁所以兩年我諗都係最基本嘅喇」。他又指，因此張翔提前通知校方，能讓大學有充足時間物色接任人選。

民建聯副主席陳學鋒。（資料圖片／廖雁雄攝）

談及對新任校長的期望，陳學鋒認為，十年前或集中於校長的管理能力及個人學術成就，但現時國際環境變化大，香港要搶人才，新校長必須了解國際情況、具備國際視野，不能「自己匿埋房喺度去自己同自己搶嘅」。他又說，新校長亦需深入了解國家發展及十五五規劃，善用國家給予的條件，協助港大再上台階。新校長的人緣亦重要，陳學鋒指新校長要物色更多人才，「喺不同層面你都要識更加多嘅教授、頂尖嘅人才，點樣羅致佢嚟香港教書、教學，增加港大嘅知名度，我諗呢個都係一個重要嘅」。

至於能否順利聘得新校長，陳學鋒認為，現時全球大學都在爭奪頂尖排名與人才，招聘新校長有一定難度，但港大擁有國際排名靠前及歷史悠久等優勢，相信仍具備條件吸引頂尖人才前來香港。