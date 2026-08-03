網約車筆試甲部有考地方認識　小額錢債審裁處在哪？10範例小測試

【的士及網約車綜合筆試】規管網約車下，取代的士筆試的「的士及網約車綜合筆試」今日（3日）開始接受報名。現在沒持有有效的士正式駕駛執照的人，在申領網約車車輛駕駛許可證前必須在的士及網約車綜合筆試合格。



的士及網約車綜合筆試分甲、乙兩部，甲部其中一部份是地方試題，考生在相關選擇題中須選擇被問地方所位於的區域或街道，試題會提供四個選項。無論想駕駛的士、網約車、兩者均駕或一般讀者，也可透過文中10個範例，為對香港地方的認識來個小測試。



根據運輸署的士及網約車綜合筆試範例，小額錢債審裁處所位於的區域或街道是通州街。（資料圖片/楊嘉朗攝）

的士及網約車綜合筆試如何預約？

網上申請：

1. 網上預約的士及網約車綜合筆試請登入香港政府一站通網址： http://www.gov.hk/tc/residents/transport/drivinglicense/roadtest.htm

2. 點選「網上預約駕駛考試」

3. 於「請選擇服務」一欄點選「預約駕駛考試」以進行申請手續 （切勿點選「預約重考生快期」）

（註：申請人需有認可核證機構簽發的有效個人數碼證書或已啟用數碼簽署功能的「智方便」帳戶（即「智方便+」）以供認證；及以信用卡（Visa、MasterCard、UnionPay 或 JCB）、「繳費靈」戶口、「轉數快」戶口或中國內地電子錢包（支付寶、微信支付或雲閃付）進行網上付款。 詳情請向駕駛考試排期事務處查詢（電話：2771 7723）。）

的士及網約車綜合筆試考什麼？

甲部：的士及網約車營運

本部分是測試考生對

(i) 提供的士及網約車載客服務的知識的掌握；及

(ii) 香港地方的認識，以及路線規劃的能力。

試題按 「的士及網約車營運」 小冊子設定，及參考香港政府地政總署測繪處出版的「香港街」。

10個地方試題例子

問題篇：

1.1881

2.和昌大押

3.帝景酒店

4.九龍東帝苑酒店

5.西九龍政府合署

6.企業廣場

7.小額錢債審裁處

8.雙子匯

9.SOHO West

10.贊育醫院



運輸署公布的士及網約車綜合筆試8月3日開始接受申請。（資料圖片）

10個地方試題例子

答案篇：

1.廣東道

2.莊士敦道

3.汀九

4.將軍澳

5.海庭道

6.九龍灣

7.通州街

8.啟德

9.長沙灣

10.西營盤



乙部：道路使用者守則

本部分是測試考生對道路交通規例及安全駕駛的知識，試題按「道路使用者守則」設定。

的士及網約車綜合筆試包含兩部分。（運輸署網頁截圖）

的士及網約車綜合筆試點算合格？

．考生須於指定時間內回答試卷內全部之試題，並於兩個部分均達到及格標準，其總成績才會被視為及格。

．甲部30題答對25題或以上

．乙部35題答對30題或以上

取代的士筆試的「的士及網約車綜合筆試」8月3日開始接受報名。（資料圖片/黃浩謙攝）

10個地方試題例子

問題及答案篇：

1.1881 /廣東道

2.和昌大押 /莊士敦道

3.帝景酒店 /汀九

4.九龍東帝苑酒店 /將軍澳

5.西九龍政府合署 /海庭道

6.企業廣場 /九龍灣

7.小額錢債審裁處 /通州街

8.雙子匯 /啟德

9.SOHO West /長沙灣

10.贊育醫院 /西營盤

