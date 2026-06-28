石崗軍營開放第二日　VR戰鬥機駕駛體驗受歡迎　軍事迷讚新奇好玩

為慶祝香港回歸29年，解放軍駐港部隊昨日（27日）起一連兩日開放石崗軍營給公眾參觀。營內今日（28日）繼續設模擬飛行等互動體驗，吸引大量市民排隊。有軍事迷認為模擬駕駛戰鬥機的體驗新奇，有助認識國家軍備。



解放軍駐港部隊今日第二日開放石崗軍營，有市民冒雨入場，在軍備前打卡。（賴卓盈攝）

解放軍駐港部隊今日第二日開放石崗軍營。（賴卓盈攝）

解放軍駐港部隊今日第二日開放石崗軍營，營內設槍械射擊體驗。（賴卓盈攝）

VR模擬飛行體驗需輪候至少半小時

石崗軍營今日第二日開放予公眾參觀，設VR模擬飛行體驗。市民可戴上模擬實景的眼鏡，操控手中的發射器，體驗駕駛戰鬥機。今早9時許，已有超過30名市民排隊，需輪候至少半小時。

第二日開放予公眾參觀石崗軍營內設VR模擬飛行體驗，市民可體驗駕駛戰鬥機。（賴卓盈攝）

第二日開放予公眾參觀石崗軍營內設VR模擬飛行體驗，市民可體驗駕駛戰鬥機。（賴卓盈攝）

黃先生認為模擬飛行的體驗新奇。（楊凱力攝）

軍事迷中學生陳同學指，營內的隱形戰鬥機令他印象最深刻，今次參觀使他了解到國家軍備的先進。（楊凱力攝）

軍事迷中學生：了解到國家軍備的先進

住九龍的黃先生認為模擬飛行的體驗新奇，形容「可以操控戰鬥機，郁下郁下，覺得好似好勁咁；平時睇戲或者打機可能平面啲，呢啲有得模擬，係好玩嘅。」他稱，參觀軍營的機會十分難得，今日主要想參觀營內的空軍設施，稱「始終香港地，對於軍事嘅接觸就少啦，咁而家有國家啊，又有呢啲軍營開放，可以親自嚟睇。」

身為軍事迷的中學生陳同學指，營內的隱形戰鬥機令他印象最深刻，「它可以防雷達，使雷達無法檢測到它，我感覺非常厲害。」他續指，今次參觀使他了解到國家軍備的先進，「知道那麼多先進的武器，可以幫助國家防守邊疆及抵抗敵人，我感覺非常驚訝，也非常感激。」

解放軍駐港部隊今日第二日開放石崗軍營，營內設槍械射擊體驗。（賴卓盈攝）

小六生鄭同學（左）表示，「平時睇書覺得（槍械）好輕，啱啱先覺得佢真係好重。」（楊凱力攝）

就讀小學一年級的張小朋友（左）形容心情十分開心，「我覺得好開心，因為我哋嘅國家好強大。」（楊凱力攝）

小六生體驗射擊：覺得槍好重

除了飛行體驗，營內亦設模擬射擊體驗，市民可使用真實步槍，瞄準靶心，體驗射擊，亦受入場人士歡迎。小學六年級學生鄭同學表示，「平時睇書覺得（槍械）好輕，啱啱先覺得佢真係好重。」他又指，今日除了槍械體驗，還觀賞了直升機演練及升旗儀式，增加對國家軍事的認識。

就讀小學一年級的張小朋友和妹妹，今日特意從屯門過來參觀軍營。她們觀賞了升旗儀式，並跟解放軍拍照留念，形容心情十分開心，「我覺得好開心，因為我哋嘅國家好強大。」