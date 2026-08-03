網約車筆試指引出爐　65條選擇題每部份最多錯5條　即睇模擬試題

「的士及網約車綜合筆試」今（3日）起接受報考，首批考生最快9月中應考。考試分甲、乙兩部份，45分鐘內完成65題選擇題，每個部份各答錯超過5條便不合格。其中甲部考核的士及網約車載客服務的知識、地標所在地區以及點對點最直接可行路線等。運輸署今日公布「的士及網約車營運小冊子」及「的士及網約車綜合筆試指引」，供考生溫習及參考。



香「的士及網約車綜合筆試」今（3日）起接受報考，首批考生最快9月中應考。（資料圖片/鄭子峰攝）

網約車筆試45分鐘考核65題選擇題 答錯超過10條不合格

「的士及網約車綜合筆試」分甲、乙兩部分，考試時間45分鐘。其中甲部考核的士及網約車營運知知識，30題選擇題按 「的士及網約車營運」 小冊子設定， 其中「的士及網約車載客服務知識」佔 20 題、「地方試題」佔9題、「路線試題」佔1題。考生在甲部不可答錯多於5條題目，否則不合格。

地方試題的考核範圍主要包括香港、九龍、新界及大嶼山的醫院、旅遊景點、酒店、政府樓宇、商業大廈、購物商場、住宅樓宇及大專院校；路線試題則是要求考生於兩個指明地點之間，在正常交通狀況及不需考慮隧道收費的情況下，選擇由起點至終點之間最直接可行的路線。

乙部35題三選一選擇題考核「道路使用者守則」，同樣最多只可答錯5題，否則不合格。題目的形式跟私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車的筆試相同。

運輸署「道路使用者守則」

網約車筆試乙部35題三選一選擇題考核「道路使用者守則」，同樣最多只可答錯5題，否則不合格。題目的形式跟私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車的筆試相同。（運輸署圖片）

運輸署推25頁「的士及網約車營運小冊子」供考生溫習

就筆試的甲部，運輸署今起推出25頁「的士及網約車營運小冊子」，供考生參考。內容包括網約車法例的要求、其營運模式，包括如車輛標識、接載乘客模式、車費安排及支付車費方式）、的士與網約車司機營運安全等。

「小冊子」也詳細列明司機營運駕駛時職業健康須知、如何照顧有特殊需要乘客。其中的士不得運載除個人手提行李以外的貨物，至於是否運載動物或雀鳥由的士司機酌情決定。網約車運輸行李的規定及附加費、是否容許乘客攜帶動物或雀鳥則由平台決定。

運輸署網約車筆試「的士及網約車營運小冊子」

運輸署今日公布「的士及網約車營運小冊子」及「的士及網約車綜合筆試指引」，供考生溫習及參考。（運輸署文件截圖）

運輸署筆試指引設模擬試題

運輸署推出「的士及網約車綜合筆試指引」，提供多條模擬試題。當中甲部「的士及網約車營運」，查問考生駕駛時可放置流動電訊裝置的數量、載客前、後及過程中需要留意哪些事項。

運輸署網約車筆試「的士及網約車綜合筆試指引」

甲部「的士及網約車營運」，查問考生駕駛時可放置流動電訊裝置的數量、載客前、後及過程中需要留意哪些事項。（資料圖片/鄭子峰攝）

「的士及網約車綜合筆試」甲部：的士及網約車載客服務知識

1. 下列哪一項為不正確的：



A. 行車前檢查車窗玻璃有否破裂

B. 無需理會接載人數

C. 行車時留意四周環境

D. 確保乘客沒有遺漏隨身物品於車廂



正確答案：B



2. 駕駛時不可在前方放置多於 ______部流動電訊裝置。



A. 2

B. 3

C. 4

D. 5



正確答案：A



「的士及網約車綜合筆試」甲部：地方及路線試題

「的士及網約車綜合筆試」乙部：道路使用者守則

駛過水浸的街道後，你應_______。



A. 閃動車頭燈警告迎面車輛

B. 響號警告尾隨車輛

C. 立即試驗煞車系統的性能



正確答案：C（道路使用者守則 P. 87）



2. 若用以豎立「不准停車」標誌的標誌杆為紅色則代表_______不准停車。



A. 上午七時至下午七時

B. 上午七時至十時及下午四時至七時

C. 上午七時至午夜十二時



正確答案：C（道路使用者守則 P. 91）



的士及網約車綜合筆試於運輸署長沙灣政府合署2樓筆試中心舉行，考生可採用輕觸式螢幕或滑鼠作答。(資料圖片/黃浩謙攝）

筆試於長沙灣政府合署舉行 設模擬考試機供考生練習

的士及網約車綜合筆試於運輸署長沙灣政府合署2樓筆試中心舉行，考生可採用輕觸式螢幕或滑鼠作答。如考生需熟習電腦化筆試的介面及輕觸式螢幕的操作，可於運輸署駕駛考試排期事務處大堂內的「模擬考試機」練習。

的士及網約車綜合筆試及格的有效期為3年。只需在筆試及格，無須參加任何路試，即可在的士或網約車司機職前課程及格後申領簽發的士正式駕駛執照或網約車車輛駕駛許可證。持有有效的的士正式駕駛執照的人士可直接申領網約車車輛駕駛許可證。另外，如考生在考試前已被法庭判令停牌，其考試資格將被取消。