爆水管｜屯門青山公路一周三滲漏　工程師倡增科技監察擴替換範圍

屯門青山公路近團利街一段直徑600毫米的食水鋼水管一星期三次滲漏，影響鄰近屋苑食水供應、道路行車等。香港工程師學會土木分部主席陳可兒今日（4日）在電台節目表示，鋼水管壽命一般約30至40年，受鄰近重型交通壓力及多次路面開掘影響均可加速喉管老化。陳可兒建議水務署加裝壓力監察器及利用「智管網」等新科技，從風險管理角度評估是否需要擴大替換範圍。



屯門區部份位置昨日因水管浸漏暫停供水，至今日恢復，但至今日（29日）晚上11時會再度暫停。（Facebook「滴惜仔」圖片）

涉事水管位於屯門青山公路近團利街，負責向鄰近屋苑供應食水。該喉管在上周二（7月28日）及翌日（7月29日）復水後先後兩度發現漏點，至昨日（8月3日）水務署再接獲報告，證實同一條食水鋼水管出現第三次滲漏。

水管反覆滲漏涉老化等多重因素

陳可兒在港台節目《千禧年代》指，水管出現反覆滲漏有多重因素，除了喉管自身老化外，路面重型車輛行駛帶來的震動、土壤不平均沉降，均會導致水管受力不均。她又指，緊急搶修過程中的開掘與回填，若泥沙或碎石壓向喉管致受力不齊，抑或搶修後壓力分佈改變，均可能將壓力轉移至鄰近較脆弱的喉管，從而引致新漏點。

屯門區部份位置昨日因水管浸漏暫停供水，至今日恢復，但至今日（29日）晚上11時會再度暫停。（Facebook「滴惜仔」圖片）

陳可兒又表示，鋼水管一般壽命為30至40年，由於青山公路交通繁忙、路面頻繁開掘及回填，加上近期連場大雨引致水土流失，均會令水管穩定性受影響，增加滲漏風險，「當我哋要做替換嘅時候，我哋好多時係夜間做個搶修，咁再加上大雨其實已經影響我哋工程。喺我哋回填嘅時候如果一路上落緊雨，亦會影響我哋泥土落到去唔夠緊實咁樣樣。」

短時間內多次滲漏須高度關注

至於涉事水管是否已出現嚴重結構性問題，陳可兒認為現階段難以下定論，但短時間內多次滲漏絕對需要高度關注。她建議當局在水管頭尾位置加裝壓力監察器，實時監測水壓波動。若發現某段水壓突降，即可精準定位受損位置並進行排查，從而決定屬局部修補或需擴大替換範圍。

被問及本港老舊水管替換的改善方向，陳可兒提到政府自2000年起已展開水管替換計劃，近年亦引入「智管網」系統，將供水網絡分區監控。她建議進一步增加感應器，透過風險管理角度排定維修優先次序，預先辨識滲漏風險，以提升應變效率及改善資產管理。

屯門區議員鍾健峰。（資料圖片／黃浩謙攝）

屯門區議員鍾健峰在同一節目表示，今晨約7時接獲現場消息，搶修工程已大致完工，惟水務署仍需進行排水及排氣等最後工序。他估計供水可於今日中午前提前恢復，影響範圍涵蓋約7,000名居民。

鍾健峰指，涉事水管自屯門新市鎮發展初期已啟用，使用年期超過40年，早已出現嚴重老化。雖然該段水管已被納入水務署的改善工程計劃內，惟工程尚未展開即接連爆裂。他又說，老舊喉管在持續水壓下尚可維持，但不停「一開一熄」下，極易誘發管路其他脆弱位置出現新滲漏。他促請水務署在恢復供水後密切監察水壓，並評估是否需要採取鋪設臨時喉管等中期措施。

2026年7月28日，屯門青山公路近富發里一地盤內爆食水管，影響多個屋苑，水務署安排水箱到場供水。有關愛隊成員看守水箱及準備協助有需要的居民。（資料圖片／王譯揚攝）

區議員促簡化審批相關行政程序 加快推進全港老舊水管更換工程

據了解，水務公司原計劃為該區更換全長約1.8公里的水管，惟由於青山公路屬於區內交通幹道，工程涉及向路政署及警方申請封路許可，審批過程需時，導致工程需分階段進行。鍾健峰認為應簡化相關行政程序，方可加快推進全港老舊水管更換工程。

此外，鍾健峰建議當局長遠應檢討供水網絡架構，適當增加後備供水網絡以分擔風險，同時探討在新建大廈引入直接接駁水車的供水設計，確保緊急停水時大廈水缸仍能維持基本供水，減少市民受影響程度。