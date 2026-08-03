屯門水管爆不停　田北辰：今次涉已換鋼管未裝感應器　明年中完成

7月28日屯門爆水管，怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園等食水供應受影響；水務署今日（3日）再指，屯門青山公路近屯利街有一條直徑600毫米的食水鋼水管滲漏，相關屋苑及屯門官立中學再受影響。實政圓桌召集人田北辰於社交平台發文，指向水務署了解，獲告知今次涉事的水管是已更換的鋼管，但尚未安裝感應器，需要明年中才能完成安裝。



實政圓桌召集人田北辰指，爆水管有兩成因，今次屯門水管爆完再爆，涉及已更換鋼管但未安裝感應器。（廖雁雄攝）

田北辰指，根據目前政府說法，大部分爆水管情況有兩個原因，分別是未換的舊管，以及已換鋼管但未裝感應器的過渡階段。今次涉事的水管是已更換的鋼管，並非舊管，只是這批水管屬於全港約6,700公里水管中，未安裝感應器的20%。只要忍到明年中完成所有感應器安裝，便不會再發出類似情況。他表示會繼續嚴格監察，不接受第三種情況發生。

翻查資料，目前有約8,400公里食水及海水管網，政府在2000年展開了名為「更換及修復水管計劃」的工程，分階段更換和修復老化食水及鹹水水管，但現時全港仍有約3%至4%，即約200至300公里水管是逾60年歷史的舊物料水管。

此外，水務署於2016年建立「智管網」（Water Intelligent Network, WIN），透過大量感應器收集水流與水壓數據，以「未爆先修」預測模式精準鎖定隱性漏水點，盡早偵測水管異常壓力或輕微滲漏，讓工程人員可以即時看到及修補，避免出現水管大規模爆裂而須封路停水。智管網至去年三月底已完成設立2,400個監測區域，即全港約6,700公里的食水管，有約5,400公里已獲實時監察，餘下約1,300公里（約20%）食水分配管網未能覆蓋，預計於明年年中完成安裝。

署方正安排臨時食水供應並於置於受影響屋苑附近，包括2架水車及超過30個水箱。（滴惜仔 Water Save Dave﻿ 圖片）

水務署在Facebook專頁「滴惜仔」發文，指今日（3日）上午接獲報告指屯門青山公路近屯利街有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑600毫米的食水鋼水管，用作供應食水予怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學。署方得悉事件後，已即時派員到現場視察，確定漏點位置，迅速調動水泵清理路面積水，以免對公眾造成不便。

為減低對居民的影響，署方安排在今晚11時用水高峰期後才停水維修。署方正安排臨時食水供應並於置於受影響屋苑附近，包括2架水車及超過30個水箱，以便有需要的居民取水。同時，水務署已與房屋署及相關屋苑管理處保持緊密聯繫，並會於當眼位置張貼通告通知住戶，提醒屋苑預先為大廈水箱儲水。

在以上安排下，即使在停水期間，大部分用戶家中水龍頭的食水供應仍可應付需要。署方預期晚間時段用戶對臨時食水的需求不大。

除非遇上特別的工程困難，如惡劣天氣影響等，署方爭取於明日（4日）中午12時前完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。署方已就事件與屯門民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的市民提供適切支援。

就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。