屯門再爆水管　怡峰園等屋苑7日內兩度受影響　今晚11時停水維修

7月28日屯門爆水管，怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園等食水供應受影響，水務署今日（3日）表示，屯門青山公路近屯利街有一條直徑600毫米的食水鋼水管滲漏，相關屋苑及屯門官立中學再受影響。署方表示今晚11時會暫停食水供應，並調配2架水車及逾30個水箱提供臨時食水，預計明日（4日）中午12時前完成搶修並恢復供水。



署方正安排臨時食水供應並於置於受影響屋苑附近，包括2架水車及超過30個水箱。（滴惜仔 Water Save Dave﻿ 圖片）

水務署在Facebook專頁「滴惜仔」發文，指今日（3日）上午接獲報告指屯門青山公路近屯利街有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑600毫米的食水鋼水管，用作供應食水予怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學。署方得悉事件後，已即時派員到現場視察，確定漏點位置，迅速調動水泵清理路面積水，以免對公眾造成不便。

為減低對居民的影響，署方安排在今晚11時用水高峰期後才停水維修。署方正安排臨時食水供應並於置於受影響屋苑附近，包括2架水車及超過30個水箱，以便有需要的居民取水。同時，水務署已與房屋署及相關屋苑管理處保持緊密聯繫，並會於當眼位置張貼通告通知住戶，提醒屋苑預先為大廈水箱儲水。

在以上安排下，即使在停水期間，大部分用戶家中水龍頭的食水供應仍可應付需要。署方預期晚間時段用戶對臨時食水的需求不大。

除非遇上特別的工程困難，如惡劣天氣影響等，署方爭取於明日（4日）中午12時前完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。署方已就事件與屯門民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的市民提供適切支援。

就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。