屯門青山公路爆水管　青山灣段部份行車線全線封閉　預計周三重開

水務署昨日（3日）表示，屯門青山公路近屯利街有一條直徑600毫米的食水鋼水管滲漏。上址附近的屯門官立中學、怡峰園、顯發邨、恒順園、冠峰園及扶康會柔莊之家等食水供應受影響。



水務署提到由於相關水管位於青山公路青山灣段北行快線及慢線之間，為保障行車安全及水管維修需要，青山公路青山灣段由屯興路至屯利街的北行線已於昨日（3日）晚上9時半全線封閉，駕駛人士請改用其他道路。



水務署表示會爭取於今日（4日）中午12時前完成緊急水管維修工程及恢復食水供應，並於後日（5日）早上6時重開該段行車路。



（滴惜仔 Water Save Dave﻿ 圖片）

水務署在Facebook專頁「滴惜仔」發文，指昨日（3日）上午接獲報告指屯門青山公路近屯利街有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑600毫米的食水鋼水管，用作供應食水予怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學。署方得悉事件後，已即時派員到現場視察，確定漏點位置，迅速調動水泵清理路面積水，以免對公眾造成不便。

為減低對居民的影響，署方安排在今晚11時用水高峰期後才停水維修。署方正安排臨時食水供應並於置於受影響屋苑附近，包括2架水車及超過30個水箱，以便有需要的居民取水。同時，水務署已與房屋署及相關屋苑管理處保持緊密聯繫，並會於當眼位置張貼通告通知住戶，提醒屋苑預先為大廈水箱儲水。

署方已就事件與屯門民政處、警務處、運輸署、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的市民提供適切支援。