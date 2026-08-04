麥當勞CHIIKAWA御守第二輪｜半日全港餘21店仍有供應　附分店名單

【CHIIKAWA／麥當勞／麥當勞CHIIKAWA御守】CHIIKAWA ARTIVERSE特展於8月1日開幕，香港麥當勞亦由7月28日起推出首輪聯乘活動，顧客在APP買指定套餐附送開運御守，至今日（4日）早上11時推出第二輪開運御守，截至同日下午近4時半，麥當勞網頁顯示，全港餘下21間店仍有供應，市區只佔4間，其餘大部份位於沙田區及西貢區，即238間店售罄。下文提供仍有供應分店名單。



麥當勞7月28日起推出首輪全港獨家的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，8月4日推出第二輪。（黃寶螢攝）

麥當勞7月28日起推出首輪全港獨家的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，8月4日推出第二輪。（黃寶螢攝）

CHIIKAWA ARTIVERSE特展8月1日開始，麥當勞推出聯乘活動，上周二（7月28日）起推出8款全港獨家的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，顧客購買指定套餐包括「五道菜蝦堡系列大大啖套餐」或「$49起滋味蝦堡系列」，即可隨機獲贈隨餐附送一個幻彩開運御守。

麥當勞CHIIKAWA御守｜首輪一日半售罄 粉絲四出撲貨

首輪御守共有4款，分別印有吉伊卡哇、兔兔、海獺師傅及古本屋，推出翌日（7月29日）中午，午餐時段全港僅剩4間分店仍有御守附贈，不少粉絲四出撲貨，有人甚至專程搭Uber網約車趕往中環半山分店入手，終成功換得心愛CHIIKAWA御守。至同日下午2時，麥當勞APP顯示全港各區分店全線換罄。

麥當勞兩輪「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守共有8款。（黃寶螢攝）

麥當勞兩輪「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守共有8款。（黃寶螢攝）

麥當勞CHIIKAWA御守｜多店僅半日售罄 APP提供預售套餐

麥當勞今日（4日）早上11時起再推出二輪御守，今次分別印有小八、飛鼠、栗子饅頭及風獅爺，至同日中午時份，已有多間分店宣告售罄。麥當勞APP提供預售套餐，購買後將於7個工作天內收到附有取貨二維碼的電郵，即可在9月下旬憑二維碼，到選定餐廳領取御守隨機款式一個。

麥當勞推出CHIIKAWA合作聯乘活動，包括推出CHIIKAWA開運御守。（麥當勞圖片）

麥當勞推出8款全港獨家的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，第二輪日期為8月4日。（麥當勞圖片）

麥當勞CHIIKAWA御守｜仍有供應名單 沙田及西貢區最多

根據麥當勞APP御守供應頁面顯示，截至今午4時20分，全港約268間店門店中，餘下21間店仍有供應，當中大部份集中在西貢區及沙田區，至於市區僅餘中西區、灣仔區及深水埗共4間店有供應。相關分店如下︰

港島東區（17間店）︰全線售罄

港島中西區（14間店）︰僅數碼港店少量供應

港島灣仔區（12間店）︰僅景光街店少量供應（跑馬地店不適用）

港島南區（9間店）︰全線售罄（海洋公園店不適用）

九龍油尖旺區（24間店）︰全線售罄

九龍九龍城區（16間店）︰全線售罄

九龍深水埗區（18間店）︰僅欽州街店及又一城店少量供應

九龍黃大仙區（9間店）︰全線售罄

九龍觀塘區（22間店）︰全線售罄（淘大商場店不適用）

新界西貢區（14間店）︰尚德邨店少量供應、科技大學店少量供應、海悅豪園尚有供應、Monteret Place店少量供應、日出康城店少量供應、（將軍澳廣場店不適用）

新田大埔區（6間店）︰太和邨尚有供應

新界北區（11間店）︰上水廣場尚有供應、彩園邨尚有供應

新界沙田區（27間店）︰顯徑邨店少量供應、大圍店少量供應、圍方店少量供應、新翠邨店少量供應、希爾頓中心店少量供應、好運中心店少量供應、禾輋邨店少量供應、沙角邨店少量供應、廣源邨店尚有供應、（沙田馬場店不適用）

新界葵青區（15間店）︰全線售罄

新界荃灣店（12間店）︰全線售罄

新界屯門區（17間店）︰全線售罄

新界元朗區（15間店）︰全線售罄

離島區（10間店）︰全線售罄、（機場三店不適用）