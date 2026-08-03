麥當勞CHIIKAWA御守｜第2輪四角色涉小八等8.4登場　加推預售套餐

【CHIIKAWA／麥當勞／CHIIKAWA ARTIVERSE／CHIIKAWA 特展】正舉行的CHIIKAWA ARTIVERSE展覽早前與麥當勞合作推出的幻彩開運御守，周二（4日）起推出第二輪，登場角色包括小八、飛鼠、栗子饅頭及風獅爺。與首輪一樣，顧客需透過麥當勞APP領券購買指定套餐。麥當勞又宣布同日推出幻彩開運御守預售套餐，購買預售套餐的顧客可於九月中起領取預守。



香港麥當勞推出CHIIKAWA幻彩開運御守，首輪推出一日半即全線換罄。（資料圖片／鄧倩螢攝）

香港麥當勞推出CHIIKAWA幻彩開運御守，一日半即全線換罄。向隅粉絲可到銅鑼灣怡和街分店，店內特別裝飾成CHIIKAWA限定店，有齊八款開運御守牆供打卡。（鄧倩螢攝）

展覽CHIIKAWA ARTIVERSE與麥當勞合作推出幻彩開運御守，明日（4日）起推出第二輪。（麥當勞提供）

展覽CHIIKAWA ARTIVERSE與麥當勞合作推出幻彩開運御守，明日（4日）起推出第二輪。（麥當勞提供）

購買指定套餐隨機附送一款御守 送完即止

麥當勞上月底與CHIIKAWA ARTIVERSE展覽推出的首輪四款CHIIKAWA角色御守，在推出的次日已全數換罄。麥當勞今日表示，新一輪幻彩開運御守將於明天起推出，四位角色包括小八、飛鼠、栗子饅頭及風獅爺將接力登場。與首輪一樣，顧客需透過麥當勞APP領券購買指定套餐，套餐隨機附送一款御守，送完即止。

展覽CHIIKAWA ARTIVERSE與麥當勞合作推出幻彩開運御守，明日（4日）起推出第二輪。（麥當勞提供）

香港麥當勞推出CHIIKAWA幻彩開運御守，一日半即全線換罄。向隅粉絲可到銅鑼灣怡和街分店，店內特別裝飾成CHIIKAWA限定店，有齊八款開運御守牆供打卡。（鄧倩螢攝）

8.4加推預售套餐 9月中起到預選分店換領

此外，麥當勞指為回應粉絲熱烈支持，同日加推「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守預售套餐。預售套餐在下單後即時提供，購買後7個工作天內會收到附有換領二維碼的電郵，可於9月中起憑二維碼到預先選定的分店換領御守。