美容顧問患血管畸型　嘴唇現黑色腫塊　瑪麗醫院用新型電脈衝治療

23歲的張小姐自小患上先天靜脈血管結構異常，令嘴唇出現明顯黑色腫塊。除了影響外觀外，亦影響她說話及進食，做運動時更會充血。而且她的職業是美容顧問，向顧客解說時，對方的注意力往往會落在她的嘴唇上，而非解說內容，令她深感困擾。



血管畸型常採用「硬化治療」，透過注射硬化劑，使畸型血管縮小，讓身體自然吸收。不過，張小姐去年12月接受相關治療，卻未見明顯改善。她其後於今年6月接受新型的「電脈衝硬化治療」，症狀即明顯改善。她表示現時已「感受唔到腫塊存在」，大幅提升自信心。



「電脈衝硬化治療」在歐洲已盛行，但香港尚在試驗階段。此治療透過施行電脈衝，令細胞膜短暫出現小孔，使藥物更容易穿透進入，效率提升至少750倍，變相可減少所需的藥物劑量及相應風險，並增強治療效果。



23歲的張小姐自小患上先天靜脈血管結構異常，令嘴唇出現明顯黑色腫塊。（瑪麗醫院提供）

23歲的張小姐自小患上先天靜脈血管結構異常，令嘴唇出現明顯黑色腫塊。（瑪麗醫院提供）

23歲的張小姐自小患上先天靜脈血管結構異常，令嘴唇出現明顯黑色腫塊。（瑪麗醫院提供）

經電脈衝治療後，張小姐的狀況大幅改善。圖為治療後的她與團隊合照。（瑪麗醫院提供）

血管畸型一般不會自行消退 不止影響外觀

血管畸型屬於先天血管結構異常，一般不會自行消退，可能出現在動脈、靜脈、淋巴管或微絲血管，除了影響外觀外，亦有可能壓到肌肉和神經、影響骨骼和器官、造成疼痛和身體功能障礙，以及造成出血和血腫。

血管畸型除了影響外觀外，亦有可能壓到肌肉和神經。（洪戩昊攝）

病人嘴唇出現明顯黑色腫塊 影響她說話及進食 運動時更會充血

張小姐自小患上此病，令嘴唇出現明顯黑色腫塊。除了影響外觀外，亦影響她說話及進食，做運動時更會充血。而且她的職業是美容顧問，向顧客解說時，對方的注意力往往會落在她的嘴唇上，而非解說內容，令她深感困擾。

她早年曾接受開刀，惟效果不明顯。去年12月，她在瑪麗醫院接受「硬化治療」，卻未見明顯改善。她其後於今年6月接受新型的「電脈衝硬化治療」，症狀即明顯改善。她表示現時已「感受唔到腫塊存在」，大幅提升自信心。

瑪麗醫院已為15位病人應用新治療 其中一人屬亞洲兒科首例

瑪麗醫院外科榮譽專科醫生馮智衡指，「電脈衝硬化治療」在歐洲已盛行，但香港尚在試驗階段，瑪麗醫院去年9月才首次使用相關治療，所以一般血管畸型患者也會先接受傳統治療，若效果不明顯才會推薦他們使用新治療。現時瑪麗醫院已為15位病人應用新治療，包括3名兒科病人，其中一人更是亞洲首個應用相關治療的病例。

瑪麗醫院外科榮譽專科醫生馮智衡。（洪戩昊攝）

「電脈衝硬化治療」令藥物穿透進入效率升至少750倍 藥量減九成

瑪麗醫院放射科顧問醫生朱賢麟則指，兩款治療也要為病人注入硬化劑，但部分硬化劑具副作用，可能會令腫塊腫痛。「電脈衝硬化治療」透過施行電脈衝，令細胞膜短暫出現小孔，令藥物更容易穿透進入，效率提升至少750倍，變相可減少所需的藥物劑量及相應風險，並增強治療效果。傳統治療一般需40毫克的藥物，但有應用新治療的病人僅需3毫克藥物，即少於十分一。

「電脈衝硬化治療」所需的機器，瑪麗醫院只有一部。（洪戩昊攝）

副作用：腫塊初期會變得更腫、色素沉澱會更深

不過，朱賢麟亦指，新治療亦有相應的副作用，例如腫塊初期會變得更腫、色素沉澱會更深；而由於須全身麻醉，所以治療後需要的休息時間亦會較長。

瑪麗醫院放射科顧問醫生朱賢麟。（洪戩昊攝）

使用新治療不須付額外費用 未來推廣至更多腫瘤治療領域

瑪麗醫院頭頸及整形修復外科副顧問醫生李中正補充，病人使用新治療不須付額外的費用。而團隊現時正追蹤應用過新治療的病人，暫時沒有復發跡象。他表示，未來會將此技術推廣至更多腫瘤治療領域，例如皮膚腫瘤等。