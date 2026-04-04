「搞笑醫生」溫暖病房26年　扮小丑陪入手術室　驅散病童術前恐懼

冷冰冰的手術室，往往是病童恐懼的「禁地」。然而，在瑪麗醫院的長廊上，卻有一位專開快樂處方的「搞笑醫生」。她用紅鼻子和溫暖的陪伴，化解孩童對未知與疾病的恐懼。



任職搞笑醫生26年的 Dr. Amy，訪問當日剛陪同一名病童完成手術室「闖關」任務，更收到病童手繪的小禮物。她將這份心意如珍寶般收進百寶袋。對她而言，治病不僅要關注身體病痛，更要留意脆弱的童心。



Dr. Amy用紅鼻子和溫暖的陪伴，化解孩童對未知與疾病的恐懼。（林子慰攝）

診治病人，不僅要醫好身體上的病痛，亦要關注心理健康。尤其是心智未成熟的兒童，對生病一知半解，陌生的環境與冰冷的白袍，往往令他們產生恐懼。

瑪麗醫院有一位「搞笑醫生」Dr. Amy，穿着貼滿襟章的醫護白袍，紅色愛心形狀的鼻尖，為入住醫院的病童和家屬施展「快樂療法」，陪伴病童進入未知的手術室，病童麻醉後，又在病房外默默等待手術完結。

Dr Amy的醫護白袍後邊及側邊都貼滿襟章。（林子慰攝）

Dr. Amy是一名七十後，自幼夢想成為考古學家或傳媒人，然而中學時父親不幸患癌離世，徹底改變了她的人生軌跡。在家庭遭逢巨變的低谷，社工雪中送炭，讓她深受感動，促使她大學畢業後投身社福界。

真誠幫助有需要的人，是 Amy 擔任社工的初心。機緣巧合下，她接觸到「小丑醫生」計畫，成功申請成為義工，利用工餘時間為病童帶來歡樂，這份堅持，一做便是26個年頭。

任職搞笑醫生26年的 Dr Amy，訪問當日剛陪同一名病童完成手術室「闖關」任務，更收到對方手繪的小禮物。（林子慰攝）

「每次走進病房都像是在開盲盒。」Amy 笑言，每位小朋友的性格與需求都獨一無二，必須仔細觀察並對症下藥。針對年紀較小的孩童，她會用音樂或小遊戲紓緩對方心情；面對稍大的孩童，她則會拿出「搞笑藥丸」或「巨大針筒」，透過幽默化解他們對醫療器材的恐懼。

Dr. Amy的道具。（林子慰攝）

除了運用道具，耐心聆聽更是她的「秘密武器」。Amy回憶，曾有一名男童在割包皮手術前哭鬧不止，令父母束手無策。經她耐心引導後，才驚覺男童心裏藏着對割包皮的誤解，以為術後會變成女孩子。當眾人向男童淺白地解釋手術原理、解開誤會後，他的情緒終於平復。

搞笑醫生的療癒對象，其實不僅是病童。Amy分享說，曾有小朋友明明很害怕，卻反過來安慰家長說「我要做，不怕不怕」，令她讚嘆「小朋友對生命的力量，有時大到你無法想象」。有時小朋友未必識驚，但會受周遭親人的情緒及表情影響，若父母感到擔憂，病童都會產生恐懼。因此，Amy的「快樂療法」，很多時候也是為了安撫在病床旁邊的照顧者。

目前，全港僅有約8位搞笑醫生，雖然多數醫院的兒科病房都能看見他們的身影，但「陪伴進入手術室」的服務，暫時只局限於瑪麗醫院及香港兒童醫院。

瑪麗醫院外科榮譽專科醫生馮智衡（右）表示，病童及照顧者的情緒需求龐大，前線醫護未必能全面顧及，而搞笑醫生專業的陪伴服務正好能填補這方面的空缺，令病房重拾生氣。（林子慰攝）

這項服務的醫學價值，亦得到專業醫生的肯定。瑪麗醫院麻醉、疼痛和圍術期醫學副顧問醫生張定欣指出，在搞笑醫生的陪伴下，病童大多較為放鬆，有助更順利地完成麻醉程序，並降低術後副作用的風險。

瑪麗醫院外科榮譽專科醫生馮智衡亦表示，病童及照顧者的情緒需求龐大，前線醫護未必能全面顧及，而搞笑醫生專業的陪伴服務正好能填補這方面的空缺，令病房重拾生氣。

馮智衡補充，現時瑪麗醫院一週只有星期一設有搞笑醫生服務。這項服務推行兩年來，無論對病人還是醫護團隊均大有裨益，他期望日後能投放更多資源擴充服務，讓這份「快樂處方」惠及更多有需要的家庭。