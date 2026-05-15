男子照胃鏡後腦水腫亡　抽搐5小時才作電腦掃描　裁死於不幸

男子曾因誤食腐蝕性物質致胃部被切除，並要接受食道重建手術。他前年在瑪麗醫院接受胃鏡檢查後全身抽搐，惟深切治療部要求緊急作電腦掃描，仍在5小時後才獲安排，男子最終因空氣栓塞，引致大面積腦梗塞併發症，翌日死亡。其妻質疑院方涉人為疏忽，死因庭日前展開研訊。



死因裁判官周至偉今（15日）裁決指，3名專家都一致同意事主出現空氣栓塞併發症，引致腦出血，最終腦水腫死亡。因此裁定事主的死因是腦水腫，事主進行食道胃12指腸鏡檢查，併發腦空氣栓塞，周官裁定事主死於不幸。



遺孀散庭後表示，當日深切治療部已一再催促安排電腦掃描，她質疑：「放射科基於咩準則話唔係緊急？放射科點判斷呢？」



事主雷栢濤，29歲，他於2024年2月29日在瑪麗醫院接受胃鏡檢查後，全身抽搐，3月1日搶救不治。案件由死因裁判官周至偉審理，不設陪審團。醫管局列有利害關係方，死者妻子、父親及姐姐列席研訊。

死者雷栢濤遺孀(左)及父親(右)均有出席聆訊。(陳曉欣攝)

死者雷栢濤遺孀質疑放射科為何認為其夫的情況非緊急。(陳曉欣攝)

事主雷栢濤曾在瑪麗醫院作胃鏡檢查。（資料圖片）

死因庭就事主雷栢濤的死作研訊。

雷曾因誤服腐蝕物質致胃壞死穿孔

綜合供詞，雷在2022年12月7日疑誤服腐蝕性物質到天水圍醫院急症室求診，醫生診斷雷疑似誤服腐蝕性物質，雷同日轉往屯門醫院治療，醫生診斷雷有胃壞死導致胃穿孔，雷先後接受兩次開腹手術及氣管切開術。雷後來做了胃部切除手術，並安裝了小腸胃食管。雷在2023年1月，轉介到瑪麗醫院等候接受食道重建手術，期望術後雷可自行進食。在術前，雷需要先接受3次鼻內窺鏡，及於2024年2月29日接受本案所涉的胃鏡檢查。

雷曾接受心理報告評估，他稱不知道後果嚴重，事後感到懊悔，報告指雷沒有自殘和自殺意圖，雷亦拒絕跟進。

遺孀質疑事件涉人為疏忽

遺孀質疑，其夫的食道狹窄及有疤痕， 她質疑醫生有否作進一步檢查。她認為醫生應可料到空氣有可能進入血管，事件可能涉及人為疏忽或錯誤判斷。

醫療紀錄顯示雷曾出現空氣栓塞

死因庭傳召多名專家作供，瑪嘉烈醫院內科及老人科醫生、腦神經科專科醫生盛斌供稱，醫療紀錄顯示雷出現空氣栓塞，引致大面積腦梗塞併發症，情況罕有。根據文獻，每10萬個胃鏡檢查只有0.44宗個案出現空氣栓塞併發症。

抽搐約5小時後才獲安排作電腦掃描

盛又稱，雷抽搐約5小時後，才獲安排進行電腦掃描，若更早獲診斷，對治療選擇及效果都更有利。

手術需在病人體內注入氣體

中大醫學院外科學系助理教授葉瀚智解釋內窺鏡檢查時指，醫生在手術中需向病人體內注入氣體，以協助檢查，若體內的黏膜層有損傷，氣體可能會進入血管。

雷的食道有損傷有機會氣體入血管

中大醫學院副教授、深切治療科專科醫生黃維達亦認為，雷的上食道有損傷，很可能有氣體在檢查時進入血管。

要求緊急電腦掃描但被指原因不合適

就電腦掃描疑有延誤上，醫管局一方指出深切治療部當時有催促放射科為事主安排緊急電腦掃描，放射科卻回覆指：「輪候名單長（Not available at this moment in view of long list）。」黃認為，在深切治療部重複要求下，放射科提出的原因「不太合適」，黃認為放射科應優先處理緊急個案。

案件編號：CCDI 168/2024