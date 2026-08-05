新皇崗口岸｜議員憂新田公路車龍倒灌　倡藉演練測車流訂應急方案

新皇崗口岸開通進入最後準備階段，港府將動員逾3萬人次公務員，本月為新皇崗口岸進行4場演練。立法會保安事務委員會主席邵家輝今日（5日）表示，新皇崗口岸啟用初期每日最高可處理約20萬人次旅客，期望以演練確保口岸運作暢順，而新界北立法會議員姚銘關注，新皇崗口岸啟用後，大量巴士、小巴將使用新田公路及交匯處，擔心出現交通擠塞或車龍倒灌，建議政府做好監測並預先制訂應急方案。



新皇崗口岸港方口岸區已於7月31日正式交付特區政府管轄，有消息指，政府將於本月進行4次演練，並動員約3.6萬名公務員。（資料圖片/湯致遠攝）

新皇崗口岸港方口岸區已於7月31日正式交付特區政府管轄，有消息指，政府將於本月進行4次演練，並動員約3.6萬名公務員。（資料圖片/湯致遠攝）

邵家輝料新皇崗口岸開通有利雙向奔赴

邵家輝今在港台節目表示，新皇崗口岸啟用初期每日最高可處理約20萬人次旅客，期望透過演練確保口岸運作暢順。他稱，當局或會安排部份人員拿行李或坐輪椅測，從而測試過關流程。他又指，有關注若同時有多輛巴士及小巴到站會否造成擠塞，他建議當局在演練時，要留意口岸車流是否暢順。

被問及會否擔心新口岸開通後，吸引更多港人北上，影響本地零售業，他指口岸開通將是「雙向奔赴」，便利港人北上及內地居民來港。

邵家輝（中）表示，新皇崗口岸啟用初期每日最高可處理約20萬人次旅客，期望透過演練確保口岸運作暢順。（資料圖片蘇俊希攝）

姚銘關注，新皇崗口岸啟用後，大量巴士、小巴等車輛將使用新田公路及交匯處，擔心出現交通擠塞或車龍倒灌。（資料圖片）

姚銘在同一節目指，新皇崗口岸啟用後，大量巴士、小巴等將使用新田公路及交匯處，擔心出現交通擠塞或車龍倒灌，建議政府做好監測並預先制訂應急方案。他又指，新皇崗口岸不設公眾停車場，鄰近新田一帶剩餘約500個露天臨時停車位，他建議政府釋放海關等政府部門的用地，用作臨時停車場。

現屆政府做事小心，為啟德體育園開幕有足夠經驗，做了很多準備，相信今次同樣會安排足夠的演練，以預判高峰期會有多少人經新口岸過關。他又稱，為了測試不同情況的過關安排，當局或會安排部分公務員拿行李、坐輪椅的人士測試過關流程，並且要看公共交通工具進出時，如何確保上落流程暢順、巴士上落是否有足夠的位置等。他

他提到上周六（1日）30多名議員去參觀時感到很興奮，留意到當局為了避免很多專線巴士同時抵達造成堵塞，故設計一個等候區作分流，給巴士做流轉，確保車輛出入可以暢順。

另外，被問到會否擔心新口岸開通後，或吸引更多港人北上，對零售界有所影響，他認為將會是雙向奔赴，港人方便北上，同時大灣區居民都有24小時非常便利的位置過關，日後看演唱會都不用急急腳走，相信對雙方經濟有很大幫助。