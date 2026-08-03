新皇崗口岸將進行逾百測試　包括萬人演練　公務員可獲發還交通費

新皇崗口岸港方口岸區於7月31日正式交由港方管理，但料最快9月才開通。保安局將與深方進行超過100個不同規模的演練和測試，涵蓋約20個類別，包括系統測試、交通流量測試等；當中包括預計將有過萬人參與的大型演練。

局方指，將參考過往動員公務員參與演練，公務員參與皇崗口岸演練屬於履行職務的性質，人員在參與演練期間涉及的交通費，可根據《公務員事務規例》的規定獲發還。



新皇崗口岸港方口岸區於7月31日正式啟用。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸為深圳與香港之間唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸。（資料圖片／湯致遠攝）

將進行涵蓋約20個類別、超過100個不同規模的演練和測試

保安局表示，香港政府與深方現正全面展開後續準備工作，包括進行涵蓋約20個類別、超過100個不同規模的演練和測試，包括系統測試、交通流量測試、壓力測試、應急演練等；當中亦包括預計將有過萬人參與的大型演練。

局方指，將參考過往大型基建演練測試的經驗，透過跨部門協作，動員公務員參與，全面測試皇崗口岸和周邊設施的承載能力。通過不斷演練及持續優化細節安排，為皇崗口岸通關作出周全準備。

保安局：公務員參與皇崗口岸演練屬於履行職務的性質

局方指，公務員參與皇崗口岸演練屬於履行職務的性質，有關人員在參與演練期間涉及的交通費，可根據《公務員事務規例》的規定獲發還。

新皇崗口岸內設134條「合作查驗」自助通道。（資料圖片／湯致遠攝）

市民可經自助通道免出示證件「刷臉」通關。（資料圖片／湯致遠攝）

確認口岸具備安全、暢順運作後 敲定正式開通日期

局方表示，香港政府會繼續與深方緊密合作，全速推進各項籌備工作。待雙方確認口岸具備安全、暢順運作的條件後，粵港兩地政府會敲定正式開通日期，並適時向公眾公布。

司機須駛入「聯合一站式」車道，進行「五方查驗」。（資料圖片／湯致遠攝）

圖為「聯合一站式」車道。（資料圖片／湯致遠攝）

「聯合一站式」車道每次只能接受一輛車通過。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸。（資料圖片／湯致遠攝）