新皇崗口岸｜合作查驗一次放行是什麼？3個「一地兩檢」口岸資訊

採用「合作查驗、一次放行」通關模式的新皇崗口岸，其港方口岸區7月31日正式交由港方管理，開通指日可待。新皇崗口岸開通後，香港將有三個實施「一地兩檢」的口岸，保安局今日（4日）就圖文解說3個「一地兩檢」口岸，3個運作方式的不同與特色。



新皇崗口岸港方口岸區於7月31日正式啟用。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸｜合作查驗、一次放行是什麼？

嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式下，兩地政府將在口岸邊界線上各自的司法管轄區內並排設置自助及人工查驗設施，旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。

當局指配合「一地兩檢」安排，使用新皇崗口岸的整體通關時間將從原來落馬洲／皇崗口岸的約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。

保安局8月4日圖文解說3個「一地兩檢」口岸，3個運作方式的不同與特色。（保安局Facebook）

香港哪個口岸是「一地兩檢」？

1.深圳灣口岸

2.高鐵西九龍站

3.開通後的新皇崗口岸

3個「一地兩檢」口岸有什麼特色？

保安局今日在Facebook專頁稱重建後的皇崗口岸快將開通，屆時香港將會有三個實施「一地兩檢」口岸，雖然同樣係「一地兩檢」，但運作方式各有不同：

．深圳灣口岸：位於南山區，人車皆可通行，開放至午夜，被譽為「開荒牛」。

．西九龍站：設於香港西九龍站，專為高鐵旅客而設。

．皇崗口岸：港深唯一 24小時運作嘅旅檢口岸，更加係首次以「合作查驗、一次放行」通關。

新皇崗口岸為深圳與香港之間唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸。（資料圖片／湯致遠攝）

香港3個「一地兩檢」口岸資訊

新皇崗口岸：

新皇崗口岸

地點：深圳市福田區

開放時間：24小時旅檢

通行對象：人+客車



深圳灣口岸：

深圳灣口岸

地點：深圳市南山區

開放時間：旅檢：06:30 - 00:00、貨檢：24小時

通行對象：人+客車+貨車



高鐵西九龍站：

高鐵西九龍站

地點：香港西九龍

開放時間：06:30 - 23:30

通行對象：高鐵乘客



新皇崗口岸內設134條「合作查驗」自助通道。（資料圖片／湯致遠攝）

保安局周一（3日）表示，香港政府與深方現正全面展開後續準備工作，包括進行涵蓋約20個類別、超過100個不同規模的演練和測試，包括系統測試、交通流量測試、壓力測試、應急演練等；當中亦包括預計將有過萬人參與的大型演練。

局方指，將參考過往大型基建演練測試的經驗，透過跨部門協作，動員公務員參與，全面測試皇崗口岸和周邊設施的承載能力。通過不斷演練及持續優化細節安排，為皇崗口岸通關作出周全準備。

市民可經自助通道免出示證件「刷臉」通關。（資料圖片／湯致遠攝）