新皇崗口岸｜擬動員逾3萬人次公務員參與四場演練　可獲發車馬費

新皇崗口岸港方口岸區已由港府管理，料最快9月才通關。《香港01》早前率先報道，本月起當局將安排演練。保安局亦確認有逾萬人參與大型演練，透過跨部門合作，徴召公務員參與。據了解，本月將至少有4日演練，動員超過3萬人次，下周四（13日）有一場規模1,000人的演練；本月29日的一場規模最大，約1.5萬至2萬名公務員參與。



新皇崗口岸。（湯致遠攝）

動員逾3萬人次公務員參與四場演練

據了解，四場演練分別於本月13、15、22及29日展開，參與人次逐步遞增，以測試人流等壓力。保安局表示正與深方展開後續準備工作，包括全面測試皇崗口岸和周邊設施的承載能力，將有涵蓋約20個類別、超過100個不同規模的演練和測試，包括系統、交通流量、壓力測試、應急演練等，大型演練預計逾萬人參與。

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

公務員參與演練 可獲發車馬費

局方亦指，將參考過往動員公務員參與演練的做法，由於參與皇崗口岸演練屬於履行職務，故期間涉及的交通費，可根據《公務員事務規例》的規定申請發還。

翻查資料，去年啟德體育園啟用前，政府亦動員逾萬人次公務員參與演練，測試體育園三個場館及周邊配套設施，在觀眾人數達上限時的運作情況及承載能力。