美食博覽展商稱生意按年升20%　市民提早3小時排隊入場搶$1產品

今（17日）是美食博覽的第4天，早上10時許有不少市民帶同行李箱，選購心儀產品。有參展商表示自昨天起人流非常多，攤位提供的限量福袋售罄，有信心營業額可較去年增加兩成。活動開幕首天因黑雨延遲開放，貿發局安排周五至日（15至17日）延長閉館一小時至晚上11時，他認為安排對攤位的銷情幫助大，指延遲開放的一小時人流與中午時段無異。



有市民為購日本品牌的保溫購物車來到美食博覽，她打算花費逾千元購物。亦有市民今早7時便到場排隊等候展覽10時開門，成功以1元購入一整袋來自品牌「阿華田」的產品，內含多盒朱古力奶及零食等，形容是物超所值。



至中午約12時，會場人流逐漸增多，部份位置水洩不通。（董素琛攝）

早上10時許，已有不少人來到美食博覽會場。（董素琛攝）

早上10時，大批市民在美食博覽場外排隊等候進場，未見出現「打蛇餅」的情況。至中午約12時，場館內的人流逐漸增多，部分位置被擠得水洩不通。不少市民帶同行李箱到場選購戰利品，部分人更在場內打開行李箱整理所購產品。

參展商「日清食品」推出$79元一個福袋，內含共10款日清產品。（董素琛攝）

日清食品品牌經理劉先生說，有信心今年的營業額可較去年上升20%。（董素琛攝）

參展商日清食品品牌經理劉先生說，美食博覽會場的人流自昨天起便非常多，認為港人對日清的印象深刻，有信心今年的營業額可較去年上升20%。他透露，攤位有提供的優惠包括，原價售100元、現優惠價79元的福袋，內含共10款日清產品，指此款福袋每日限量出售800至1000個，每日都售罄。

美食博覽首天因天氣關係延遲開放，貿發局安排活動於周五至日（15至17日）延長閉館時間，由晚上10時改成11時。劉先生認為此安排對他們的銷情幫助大，認為晚上10時至11時的人流與中午約12時無異。

參展商「壽桃」推出$120一個「美食喼」，原價售$300元。（董素琛攝）

壽桃銷售及市場部經理劉小姐表示，昨日是美食博覽開幕以來生意最好的一天。（董素琛攝）

另一參展商壽桃銷售及市場部經理劉小姐表示，昨日是美食博覽開幕以來生意最好的一天，營業額與去年美食博覽的周六持平。她說，美食博覽開幕首日便遇上黑雨，營業額不及去年，「過去嗰3日個生意都係一般般嘅時候，我都唔敢有太大期望今日同聽日會特別好」。她認為人流與去年相若，但認為受市民消費意欲受整體零售環境影響而變得謹慎。

市民郭太在今早10時來到會場，打算今日在美食博覽花費逾千元。（董素琛攝）

居於九龍區的市民陳先生稱，今早7時許已來到會場，笑言是第一名顧客。（董素琛攝）

居於屯門市民何太與女兒於今早9時許來到會場，以逾$600購入鮑魚及海蜇等產品。（董素琛攝）

市民郭太在今早10時來到會場，花費逾500元購買麵食等產品。她手持來自日本品牌「Dairy」的保溫購物車，花費290元購入後即買即用，內有奶類產品。她對能購入心儀產品感到開心，預計今日花費逾千元購物。

居於九龍區的市民陳先生稱，今早7時許已來到會場，笑言是第一名顧客。他以$1購入一整袋來自品牌「阿華田」的產品，內含多包朱古力奶及零食等，認為是物超所值。他預計會在美食博覽花費300至400元購買月餅等產品。