消委會測試9款電鬚刨　$2398飛利浦表現最佳　$189小米性價比高

電鬚刨操作方便，受不少男士歡迎。消委會最新一期《選擇》月刊測試本港市面上9款電鬚刨，大部份型號在舒適程度、方便程度、剃鬚效果、電池表現等方面表現理想。其中售價2,398元的飛利浦Series 7000/S7887/58，在各方面均獲4.5分和4分好評，獲4.5分總評分，整體表現最佳。售價最便宜的189元小米S301，雖然在剃鬚效果上略遜，只有3.5分，但在其他方面仍表現理想，總評分取得4分，性價比高。



電鬚刨操作方便，受不少男士歡迎。（消委會）

消委會測試市面上9款電鬚刨，並從使用整體舒適度、方便程度、電池表現、耐用程度、剃鬚效果點評。

消委會測試市面上9款電鬚刨，並從使用整體舒適度、方便程度、電池表現、耐用程度、剃鬚效果點評。剃鬚效果方面，大部份型號在5分滿分中，均取得4分至4.5分好評，只有小米一款售價198元的S301獲3.5分。消委會指，由於儀器顯示其剃鬚後鬚根數目的減幅較其他樣本少，且評審員亦認為其剃鬚效果稍遜，故評分較低。

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飛利浦 Philips Shaver series 7000 S7887/58 乾濕兩用電鬚刨，獲消委會測試總評分4.5分，為整體表現最佳一款。(飛利浦官網圖片)

在舒適程度上，全部樣本均獲4分或以上，其中售價2,398元的飛利浦 Series 7000/S7887/58、3998元的百靈 Series 9 Pro+9615s、538元的飛利浦 Series 3000X X3052/00、698元的百靈 Series 3+ 3040s，以及189元的小米S301表現較佳，獲4.5分。

飛利浦 Series 3000X 清理難剃部位鬚根表現較遜色

至於方便程度，大部份樣本均獲4分或以上，只有飛利浦 Series 3000X X3052/00因其刀頭的面積較細，且浮動幅度較小，清理難剃部位的鬚根時表現較遜色，電量及充電進度顯示的資訊不太清晰，只有3.5分。獲4.5分的則有2,998元的百靈 Series 8 8617s，以及售3,298元的飛利浦i9000 Prestige Ultra XP9402/06。

德國百靈Series 8電池續航力最長 可續用超過2小時 小米充電時間長

電池表現方面，各樣本在完成充電後，可使用共約1小時15分鐘至2小時20分鐘。其中產自德國的百靈（Braun） Series 8 8617s 續航力最長，可減少日常充電的次數；百靈Series 5 52-B1200si的續航時間則最短。快速充電表現方面，全部樣本在電量耗盡的狀態下，僅需充電5分鐘便可使用至少3分鐘。至於整體充電時間，大部份樣本充滿電約需 1 小時，惟小米S301的充電時間較長，需接近2小時。

在耐用程度及製造工藝上，飛利浦的i9000 Prestige Ultra XP9402/06以及百靈 Series 6 62-G1200si，分別因為機身在耐浸測試中入水，以及刀頭在跌落測試中損壞，而僅獲兩分。其他型號均獲4分或以上。