消委會．咖啡機｜$6888De'Longhi最佳　小米連續沖調溫度差逾12度

近年不少啡迷愛在家中添置咖啡機，親手沖泡咖啡。消費者委員會聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT），測試了10款在港有售的特濃咖啡機樣本，售價由649元至23,880元不等。結果發現，大部份樣本總評表現不俗，在5分滿分中獲3.5分至4分。不過，有部份半自動型號咖啡機，在連續沖調時溫度差異大，可超逾12度，其中售價649元、最便宜的小米型號，第一杯和第三杯的咖啡溫差更達12.9度，或會影響咖啡風味。消委會建議消費者選購時，宜按個人對操作便利度、風味及預算作衡量。



在整體表現中，售價6,888元的「De'Longhi Rivelia」表現最突出，在「製作咖啡」項目中獲評4.5分最高分，其溫控穩定、奶泡綿密且省電表現佳。至於意大利品牌Smeg的內置磨豆功能半自動機，售價達8,800元，惟萃取溫度偏低，省電及除垢程序亦不理想，總評僅得3分表現最遜。



消費者委員會聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT），測試了10款在港有售的特濃咖啡機樣本，售價由649元至23,880元不等。（消委會《選擇》截圖）

消委會測試的10款特濃咖啡機主要於歐洲購買，並由歐洲實驗室進行評測。樣本包括4款全自動咖啡機（售6,888元至23,880元）、兩款內置磨豆功能的半自動咖啡機（售5,998元及8,800元），以及4款沒有磨豆功能的半自動咖啡機（售649元至6,180元）。測試未有涵蓋咖啡囊式機。

消委會指，全自動咖啡機操作簡單，能一鍵完成研磨、壓粉及沖調，並支援多款奶類咖啡，適合追求方便的用家，但結構較複雜，清潔除垢較繁複且價格較高。半自動咖啡機則着重手動參與，風味變化較大，適合對品質有要求及享受沖調樂趣的用家。

消費者委員會聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT），測試了10款在港有售的特濃咖啡機樣本，售價由649元至23,880元不等。（消委會《選擇》）

半自動機連續沖調溫差大 最差相差12.9度

測試參考歐洲標準「EN-60661」，評審項目包括製作咖啡速度、溫度穩定性、打奶泡效果、使用方便程度、寧靜度及省電表現等。消委會引述研究指，歐洲傳統上品嚐特濃咖啡的最理想溫度為67度。

測試發現，多款半自動咖啡機在連續沖調時，咖啡溫度有明顯差異，包括售649元的小米Xiaomi CME003，在連續沖調一般濃度咖啡時，第1杯與第3杯的溫度差異達12.9度；售1,848元的De'Longhi ECP35.31，連續沖調超濃度咖啡時，第1與第3杯溫度相差12.8度;售6,180元的Gaggia ClassicE24R19481，第1與第3杯溫度差異亦達12.5度。

售8,800元的Smeg EGF03PBUK，咖啡整體萃取溫度偏低（約53度至61度），遠低於理想的67度。而屬內置磨豆功能的半自動機、售5,998元的Philips Barista Brew PSA3328/01，第1與第3杯溫差亦達11.6度。

消費者委員會聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT），測試了10款在港有售的特濃咖啡機樣本，售價由649元至23,880元不等。（消委會《選擇》）

$6888De'Longhi性價比最高 $2.4萬瑞士Jura奶泡量偏少

相對而言，全自動咖啡機及部份半自動機在溫度控制上較為穩定，如De'Longhi Rivelia EXAM440.35.W、Krups EA9108 Sensation及De'Longhi Dedica Duo EC890.M，在連續沖調時均能維持理想且穩定的溫度。

在味道與打奶泡表現方面，則由品評專家進行測試，結果顯示，售價高達23,880元的全自動咖啡機Jura J10，雖然操作寧靜且方便，但在泡沫咖啡測試中，專家評語指其奶泡份量偏少且質感較稀薄，咖啡味較濃烈，而售價6,888元的De'Longhi Rivelia及8,198元的Krups EA9108 Sensation，專家則指其奶泡質感綿密、口感順滑。

消費者委員會聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT），測試了10款在港有售的特濃咖啡機樣本，售價由649元至23,880元不等。（消委會《選擇》）

在省電測試中，各樣本在預熱及製作泡沫咖啡時的耗電量差異甚大。全自動機中以De'Longhi Rivelia最省電，耗電量為12.71Wh；無磨豆半自動機則以小米 CME003表現最佳，預熱及製作咖啡僅耗電3.59Wh。相反，De'Longhi ECP35.31及Gaggia ClassicE24在預熱及打奶泡時耗電量分別高達55.12Wh及48.46Wh，後者在備用狀態下的耗電量亦相對較高。

消委會提醒，由於各類咖啡機在設計、規格及操作上各有不同，不同組別樣本的評分不宜直接比較。消費者可按個人對便利性、咖啡風味、預算及使用樂趣的需求，選擇合適的產品類型。