消委會與機電署加強合作　定期聯合測試產品及發布更實用資訊

消費者委員會周二（4日）與機電工程署簽署合作備忘錄，進一步加強雙方在家用電氣產品、住宅式氣體用具的安全及能源效益等範疇協作，包括促進更緊密的資訊交流、定期進行聯合測試，並加強宣傳和公眾教育，從而協助消費者選購產品時，作出更精明而安心的選擇。



圖為2026年8月4日，在消委會總幹事沈朝暉（後排右）、機電署署長潘國英（後排左）見證下，合作備忘錄由消委會副總幹事關翠貞（前排右）及機電署副署長（規管服務）李學賢（前排左）代表簽署。（消費者委員會圖片）

透過互訪及培訓提升專業知識

根據合作備忘錄，消委會與機電署將建立長期溝通機制，針對機電署所規管的家用電氣產品、住宅式氣體用具，將就市場最新發展、產品安全、能源效益、相關法規及優良作業指引等範疇交換資訊，雙方亦會透過互訪及培訓，提升相關人員的專業知識與技能。

此外，消委會將定期按照雙方協定的準則，選取由機電署所規管的產品及用具進行聯合測試，並透過《選擇》文章及各媒體平台公布結果。

相關測試將提供更多實用資訊，方便消費者作出選擇。雙方亦將合作，向市民進行宣傳及公眾教育，同時按需要拓展與其他機構的交流合作，提升專業水平。

圖為2026年8月4日，消委會與機電署簽署合作備忘錄。 消委會代表參觀位於機電署總部大樓的機電創科專區，了解機電署與學術及科研機構的創科合作成果。（消費者委員會圖片）

配合大灣區消費市場積極與內地交流

隨着大灣區融合發展及跨境消費日趨頻繁，消委會與機電署亦積極參與大灣區的消費保障及產品安全交流活動，並與內地監管部門及消費者保障組織保持聯繫，今年雙方更共同參與深圳市消委會舉行的「3·15國際消費者權益日」。

是次簽署合作備忘錄，將有助進一步鞏固雙方協作基礎，並配合大灣區消費市場的發展趨勢，為消費者提供更全面資訊。

消委會總幹事沈朝暉表示，是次與機電署深化合作，有助進一步提升電氣產品、氣體用具測試的透明度和公信力，讓消費者更容易比較產品表現，減少選購時的疑慮，亦有助市民選擇時兼顧安全及能源效益，長遠減省能源開支。

機電工程署署長潘國英稱，期望憑藉雙方在不同領域的專業經驗，透過多元協作模式，讓市民更安心選用安全及節能的機電產品。